Präsidentenwahl in Frankreich – Macron zieht Bilanz und kandidiert ein bisschen In Frankreich ist Wahlkampf, nur einer macht nicht mit: Emmanuel Macron. Oder eben doch? Über ein langes Interview zu Präsidentengefühlen und über die Frage, wen man mit solcher Politik erreicht. Nadia Pantel aus Paris

«Gelernt, die Franzosen noch wahnsinniger zu lieben»: Präsident Macron beim Interview. Foto: AFP

Emmanuel Macron ist ein Mann, der an seinen Aufgaben gewachsen ist. Ja, dessen Gefühle sogar gewachsen sind. Er habe «gelernt, die Franzosen noch wahnsinniger zu lieben», sagte der französische Staatspräsident in einem Fernsehinterview am späten Mittwochabend mit dem Sender TF1. Zwei Stunden lang dauerte das Gespräch, und fragt man sich, welche Botschaft Macron da eigentlich übermitteln wollte, dann vermutlich diese: Glaubt nicht denen, die sagen, ich sei arrogant; ich bin ein Mann mit einem grossen Herzen. Passend zur Jahreszeit eine Art Weihnachtsbotschaft also.