Streit um Medienfinanzierung in Frankreich – Macron will TV- und Radiogebühren abschaffen Die öffentlich-rechtlichen Medien sollen neu vom Staat mit Steuergeldern finanziert werden. Die Kritik daran ist scharf – und kommt von zwei Seiten. Thomas Kirchner

Unzufrieden mit dem Zustand der öffentlich-rechtlichen Medien: Emmanuel Macron – hier bei einer TV-Rede an die Nation im Juni 2020. Foto: Keystone

Es war Anfang März, bei einem seiner wenigen öffentlichen Auftritte vor der Präsidentschaftswahl, als Frankreichs Präsident Emmanuel Macron seinen Plan zur Abschaffung der Empfangsgebühren für TV und Radio verkündete. Was in anderen Ländern eine bedeutende Nachricht gewesen wäre, nahm man in Frankreich zur Kenntnis. Diskutiert wurde eher in Fachkreisen. Das mag damit zu tun haben, dass es sich um ein altes Vorhaben von 2017 handelt, das der im Amt bestätigte Macron nun umsetzen will – vermutlich Ende Juni, wenn das neu gewählte Parlament zusammentreten wird. Zudem ging das Thema im Wahlkampf unter.

Dorthin hatte es Macron wiederum mit Absicht gezogen, um der Klage seiner Konkurrenten über die schwindende Kaufkraft der Franzosen etwas entgegenzusetzen: Die Abschaffung der TV- und Radiogebühren – jährlich 138 Euro pro Haushalt, verpflichtend für alle, die klassische Empfangsgeräte haben – zusammen mit der daran gekoppelten Wohnungssteuer wollte er als soziale Geste verstanden wissen.

Gebühren sind nicht beliebt und vor allem ungerecht

Das hat eine gewisse Logik. Denn TV- und Radiogebühren gelten in der Bevölkerung als ziemlich unbeliebt, aber vor allem als ungerecht. Schliesslich müssen alle gleich viel zahlen, egal ob sie 1200 oder 10’000 Euro im Monat verdienen. So gesehen ist es gerechter, die öffentlich-rechtlichen Sender über Steuereinnahmen zu finanzieren, bei denen Mehrverdiener auch mehr bezahlen.

Künftig sollen die TV-Sender France 2 bis 5, Radio France, Arte France und Auslandssender wie TV 5 Monde ihr Jahresbudget in Höhe von derzeit 3,8 Milliarden Euro komplett aus dem Staatshaushalt bekommen.

Die Reaktionen auf die Regierungspläne waren überwiegend negativ – und zwar zielte die Kritik in zwei Richtungen. Einerseits fürchten Autoren, Produzenten und die Medien selbst um eine verlässliche Finanzierung, wenn das Senderbudget in den haushaltspolitischen Verteilungskampf gerät. Andererseits, und das ist gravierender, gibt es die Angst vor einem wachsenden, kaum transparenten Staatseinfluss.

Dänemark dient als abschreckendes Beispiel

Die Finanzierung über Steuermittel «stärkt die Verbindung zwischen der Regierung und dem audiovisuellen Sektor», sagt Laurent Lafon, ein einflussreicher zentristischer Kulturpolitiker, das gehe genau in die falsche Richtung. Radio-France-Chefin Sybile Veil sagte, die neue Finanzierungsmethode dürfe «keinerlei Zweifel hinsichtlich unserer parteipolitischen Neutralität und unserer Unabhängigkeit» aufkommen lassen. Spekuliert wird, dass sich die Exekutive über den Hebel Geld in Strukturen und Sendeinhalte einmischen könnte.

Dänemark dient als abschreckendes Beispiel: Seit dem Beschluss im Jahr 2018, die Gebühren durch Steuerfinanzierung zu ersetzen, sind die Öffentlich-Rechtlichen unter kräftigen Spardruck geraten. Wenig überraschend tauchen nun auch in Frankreich Überlegungen zu einer grösseren Strukturreform auf, etwa in Form einer Fusion aller Sender zu einer Art französischer BBC. Arte-Chef Bruno Patino befürchtet schon eine Budgetkürzung. Sein werbefreier französisch-deutscher Sender wird zu 95 Prozent aus Beitragsgeld finanziert. Mehrere Gewerkschaften sehen gar die «Existenz» der öffentlichen Sendeanstalten in Gefahr.

Dass Macron nicht glücklich ist mit dem Zustand des öffentlichen Rundfunks, hat er klar zu verstehen gegeben. 2017 nannte er ihn «die Schande der Republik». Sein Sprecher relativierte später, gemeint seien die schlechten Führungsstrukturen und die fehlende Wandlungsfähigkeit, aber der Begriff blieb hängen. Das TV-Flaggschiff France 2 beschwert sich darüber, dass ihm der Staatschef kaum exklusive Interviews gewährt. Die Beziehungen sind angespannt. Der Präsident hänge an den Öffentlich-Rechtlichen, beruhigt man im Élysée.

Le Pen will Öffentlich-Rechtliche gleich ganz abschaffen

Inhaltlich lässt sich Macrons kritische Haltung kaum begründen. Frankreichs Öffentlich-Rechtliche liefern ein solides Programm, mit den üblichen Ausschlägen nach unten und oben. Es gibt gut gemachte Nachrichten, mit zuletzt vielen hervorragenden Reportagen aus dem Krieg in der Ukraine. Kultur und vor allem die Literatur haben weiterhin ihren Platz. Der Radiosender France Culture bietet hervorragende Interviews und Podcasts.

Auf Ausgeglichenheit wird im Öffentlich-Rechtlichen geachtet. Auch Rechtsaussenpolitiker wie Éric Zemmour oder Marine Le Pen oder rechtskonservative Intellektuelle kommen ausführlich zu Wort. Haben die Sender trotzdem einen Linksdrall, wie die Rechten schimpfen? Ein bisschen wahrscheinlich, aus Tradition, neuerdings auch als Gegengewicht zu den rechtslastigen Privatmedien im Besitz von Milliardären wie Vincent Bolloré.

Das rechte und staatskritische Lager freut sich jedenfalls über die geplante Beitragsabschaffung, Le Pen findet sie grossartig. Sie will aber nicht nur den Beitrag abschaffen, sondern gleich das ganze Prinzip öffentlich-rechtlicher Rundfunk. TV- und Radiogebühren sind auch in der Schweiz ein vieldiskutiertes Thema. Ein bürgerliches Komitee will mit seiner «Halbierungsinitiative» die Gebühren auf 200 Franken senken.

