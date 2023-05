Frankreichs Klimaschutz – Macron fordert «Pause» bei Umweltschutz-Richtlinien der EU Die Europäische Union mache bereits «mehr als alle ihre Nachbarn», es brauche jetzt aber Stabilität, sagt der französische Präsident. Dennoch kündet er auch Steuererleichterungen für «grüne Industrie» an.

«Was Regelungen angeht, sind wir vor den Amerikanern, den Chinesen und allen anderen Weltmächten», sagte der französische Präsident am Donnerstag an einer Konferenz. Foto: Yoan Valat (AP, Keystone)

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat zu einer «Pause» bei europäischen Umweltschutz-Regulierungen aufgerufen. Die EU tue bereits «mehr als alle ihre Nachbarn», sagte Macron am Donnerstag in Paris. Die EU brauche «Stabilität», argumentierte Macron anlässlich einer Konferenz im Elysée-Palast zur Reindustrialisierung Frankreichs.

«Was Regelungen angeht, sind wir vor den Amerikanern, den Chinesen und allen anderen Weltmächten», betonte der Präsident. Macron kündigte zudem eine Steuererleichterungen für «grüne Industrie» an, um die Produktion von Batterien, Wärmepumpen, Windkraftanlagen und Solarmodulen zu fördern.

Am Dienstag will der Präsident im Ministerrat ein Gesetz vorlegen, dass ihm erlauben würde, bis 2030 «20 Milliarden Investitionen freizugeben». Der Ökologiebonus beim Kauf eines Elektroautos soll so reformiert werden, dass darin auch der CO₂-Fussabdruck berücksichtigt wird. Das würde in Europa hergestellte Autos begünstigen.

Macrons Ankündigungen können als Antwort auf die milliardenschweren Subventionen der USA für grüne Technologien verstanden werden.

