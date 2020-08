Tag zwei nach der Mega-Explosion – Macron besucht Beirut, wütende Menschen gegen Politelite Nach der gewaltigen Explosion ist Frankreichs Präsident in Beirut eingetroffen. Sein libanesischer Amtskollege Michael Aoun muss sich vom Volk einiges anhören. cpm/sda

Besuch aus Europa im krisengeschüttelten Libanon: Frankreichs Präsident Macron zeigt sich in der Stadt Beirut. REUTERS

In die Verzweiflung der Menschen in Beirut mischt sich wachsende Wut auf die politische Elite. Sie brach sich am Donnerstag Bahn, als Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Ort der Katastrophe besuchte, begleitet von seinem libanesischen Amtskollegen Michael Aoun. «Ihr seid alle Mörder», schreit eine aufgebrachte Frau von ihrem Balkon. «Wo wart Ihr gestern?» Später brüllte die Menge: «Aoun, Du bist ein Terrorist.»

Macron sprach in Beirut von einer «historischen Verantwortung» der politischen Führung. Das libanesische Volk sei Opfer einer «politischen, moralischen, wirtschaftlichen und finanziellen Krise». Macron trifft im Libanon hochrangige Mitglieder politischen Spitze, um Grundlagen für einen Wiederaufbauvertrag zu schaffen. Die frühere Mandatsmacht Frankreich ist dem Land weiterhin eng verbunden.

Erster Bericht in fünf Tagen

Nach der gewaltigen Explosion in Beirut mit 130 Toten und Tausenden Verletzten (zum Ticker) geht die Suche nach Opfern sowie nach der Ursache weiter. Eine Untersuchungskommission der Regierung soll innerhalb von fünf Tagen einen ersten Bericht vorlegen.

In Beirut hatte eine heftige Detonation am Dienstag grosse Teile des Hafens zerstört und ganze Strassen im Zentrum in Scherben und Trümmer gelegt. Spekuliert wird, dass grosse Mengen an Ammoniumnitrat, die jahrelang im Hafen ohne Sicherheitsvorkehrungen gelagert wurden, explodierten.

Zuerst gab es Feuer, dann kam es zur grossen Explosion: Die Katastrophe nahm am Dienstagabend im Hafen von Beirut ihren Anfang.

Der Verdacht richtet sich dabei auf das unter moldauischer Flagge fahrende Frachtschiff «Rhosus», das 2013 grosse Mengen der gefährlichen Substanz in den Hafen gebracht haben soll.

Jetzt spricht der Besitzer des Frachtschiffs

Der frühere Besitzer der «Rhosus» wies jegliche Verantwortung zurück. Die libanesischen Behörden hätten der Besatzung 2013 die Weiterfahrt untersagt, die Ladung als gefährlich eingestuft und beschlagnahmt, sagte der russische Geschäftsmann Igor Gretschuschkin der Zeitung «Iswestija». Nach seiner Darstellung begründete der Libanon damals seine Entscheidung mit fehlenden Dokumenten. Zudem hätten die Behörden Bedenken beim Transport des Stoffes gehabt, sagte er. Er sei nach einer Strafzahlung bankrottgegangen und wisse nicht, wer anschliessend für die «Rhosus» verantwortlich gewesen sei.

Die Hilfe mehrerer Länder und internationaler Organisationen läuft weiter an. Die Weltgesundheitsorganisation brachte 20 Tonnen Hilfsgüter ins Land, um Hunderte Menschen mit Brand- und anderen Verletzungen zu versorgen. Die EU sagte Nothilfe in Höhe von mehr als 33 Millionen Euro zu, um etwa medizinische Ausrüstung zu finanzieren. Auch Israel, mit dem der Libanon keine diplomatischen Beziehungen pflegt, will bei der Versorgung von Opfern helfen.

Schweiz entsendet Experten-Team nach Beirut Infos einblenden Nach der verheerenden Explosion in Beirut ist am Donnerstag ein Expertenteam der Schweiz in die libanesische Hauptstadt geflogen. Die Schweiz reagiert damit auf den internationalen Hilfsappell der libanesischen Behörden, wie das EDA mitteilte. Das Expertenteam besteht aus Mitgliedern des schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe (SKH) und einem Spezialisten des Krisenmanagementszentrums. Auch Bauingenieurinnen und -ingenieure, Logistikfachleute, ein Telekomunikationsspezialist sowie eine Psychologin sind unter den entsandten Fachleuten. Sie sollen nach Angaben des Eidgenössischen Departements für äussere Angelegenheiten (EDA) in Beirut unter anderem die Stabilität von Gebäuden prüfen. Durch die Explosion sind auch die Schweizer Botschaft und die Residenz von Botschafterin Monika Schmutz Kirgöz schwer beschädigt worden. Zudem wird das Team den libanesischen Behörden bei der Stabilitätsprüfung von öffentlichen Gebäuden wie Schulen und Spitälern helfen. Mit 500'000 Franken unterstützt der Bund das libanesische Rote Kreuz, um der Bevölkerung rasch Hilfe zu leisten. Die SKH-Mitglieder beurteilen die Lage vor Ort und klären zusätzliche Unterstützungsmassnahmen durch die Schweiz ab. Auf Wunsch der lokalen Behörden kann das neben der Baustatik auch Unterkunft und Medizin betreffen. Konkret geht es um medizinisches Material und die Unterstützung des medizinischen Personals in Beirut. Ob sich unter den Opfern der Explosion vom Dienstag auch Schweizer Staatsangehörige befinden, klärt die Botschaft in Beirut weiterhin ab. Bisher gab es keine entsprechenden Hinweise, wie das EDA schreibt.

100 Menschen werden noch vermisst

Rettungshelfer suchten weiter nach Überlebenden. Im Einsatz waren Armeesoldaten, Mitarbeiter des Roten Kreuzes und Freiwillige. Noch immer werden dem Roten Kreuz zufolge rund 100 Menschen vermisst. «Ich warte hier, ich bewege mich nicht weg», rief eine Frau in Nähe des abgesperrten Hafens. «Mein Bruder arbeitete im Hafen und ich habe von ihm nichts gehört, seitdem es die Explosion gab.»