Nächste Station Bern – Machts Ronja Jansen wie einst Tamara Funiciello? Das Präsidium der Juso Schweiz ist bei der SP ein Sprungbrett ins nationale Parlament. Thomas Dähler

Auf den Stufen einer nationalen Karriere: Ronja Jansen, Präsidentin der Juso Schweiz. Foto: Adrian Moser

Sie alle haben den Sprung ins nationale Parlament geschafft: Cédric Wermuth, Juso-Präsident von 2008 bis 2011, Fabian Molina, Juso-Präsident von 2014 bis 2016, Tamara Funiciello, Juso-Präsidentin von 2016 bis 2019. Und Ronja Jansen, die aktuelle Präsidentin der Juso Schweiz? Sie dürfte durchaus Ambitionen auf einen Sitz in Bundesbern hegen. In den nationalen Medien jedenfalls ist die Baselbieterin omnipräsent. Und ihre Auftritte, etwa in der «Arena» von SRF, werden immer besser.

Auch in der Region ist die Juso-Chefin aktiv, unter anderem als Kolumnistin bei der BaZ. Wahrscheinlich ist, dass die Frenkendörferin noch in dieser Legislaturperiode in den Landrat einzieht. Sie ist erste Nachrückende auf der Liste der SP im Wahlkreis Pratteln. Die SP Baselland dürfte sie deshalb durchaus auch auf der Rechnung für die nationalen Wahlen haben – auch wenn dies heute noch niemand bestätigen mag.