Machtkampf um Thaksin Shinawatra – Thailands gefallener Premier kehrt zurück und wird sogleich verhaftet – was das bedeutet Vor dem Militär war er einst geflüchtet, nun ist er wieder da – obwohl ihn in seiner Heimat das Gefängnis erwartet: Über Thaksin Shinawatra, der eine verblüffende Landung hingelegt hat. Simon Widmer

Rückkehr nach 15 Jahren im Exil: Thaksin Shinawatra zusammen mit seiner jüngsten Tochter in Bangkok. Foto: Lillian Suwanrumpha (AFP)

Fünfzehn Jahre lang hatte er auf diesen Moment gewartet. Endlich wieder thailändischen Boden unter den Füssen. Am Dienstagmorgen war es so weit: Thaksin Shinawatra, Thailands geflohener Ex-Premierminister, stieg am Flughafen Don Mueang aus dem Flugzeug. Familienmitglieder waren da, um ihn in Empfang zu nehmen, er bedankte sich mit gefalteten Händen und lächelte, wie man auf den Aufnahmen thailändischer Medien sah.



Auch verneigte er sich an diesem Morgen vor einem Bild des thailändischen Königs, um dem Monarchen die Ehre zu erweisen. Aber anstatt sich zu seinen Kindern und Enkelkindern zu gesellen, um den denkwürdigen Moment einer lang ersehnten Rückkehr zu feiern, musste er erst einmal der Realität ins Auge blicken: Thaksin wurde vom Flughafen auf direktem Wege zum obersten Gericht des Landes gebracht, um seine Haft zu bestätigen, später sollte er in ein Gefängnis gebracht werden. Der 74-Jährige hat noch acht Jahre Haft aus früheren Prozessen abzusitzen.

Eine Begnadigung ist absehbar

Die Botschaft an die aufgewühlte Nation: die Verurteilung wegen Korruption gegen Thaksin, sie steht immer noch. Fragt sich nur, wie lange, denn es ist damit zu rechnen, dass der König womöglich schon sehr bald Gnade walten lässt. Man durfte ohnehin vermuten, dass es im Vorfeld dieser Rückkehr bereits viele verdeckte Gespräche gegeben hat; Signale über Mittelsmänner und Mittelsfrauen, um auszuloten, wie der Staat denn reagieren werde, wenn er zurückkehren würde.

Thailands Parlament wählt Srettha Thavisin zum neuen Regierungschef Srettha Thavisin ist neuer Premier Thailands.

Bild: Manan VATSYAYANA/AFP) AFP Drei Monate nach der Parlamentswahl in Thailand ist der Immobilienmagnat Srettha Thavisin zum neuen Regierungschef gewählt worden. Der 60-Jährige von der Partei Pheu Thai erhielt am Dienstag die Mehrheit der Stimmen in beiden Kammern des nationalen Parlaments, des vom Volk gewählten Repräsentantenhauses und des vom Militär ernannten Senats. Sretta war der einzige Kandidat. Er tritt die Nachfolge von Prayuth Chan-ocha an. Der ehemalige General war seit 2014 an der Macht, als er die vorherige Pheu-Thai-Regierung durch einen Putsch stürzte. Sretthas Wahl erfolgte wenige Stunden nach Rückkehr von Ex-Regierungschef Thaksin Shinawatra aus dem Exil. Die von Thaksin gegründete prodemokratische Pheu Thai, inzwischen die zweitgrösste Fraktion im Parlament, hat sich mit zehn anderen Parteien zusammengeschlossen. (SDA)

Thaksin hatte sich einst aus dem Land abgesetzt, um ebendieser Gefängnisstrafe zu entgehen, die ihn nun doch noch ereilt. 2001 war er zum Ministerpräsidenten gewählt worden. 2006 stürzte ihn das Militär durch einen Putsch. Allen in Thailand ist klar, dass die Verfolgung des populären Thaksin durch die Justiz eine politische Dimension hatte, ganz unabhängig davon, wie gut die Korruptionsvorwürfe gegen ihn im Einzelnen nun zu belegen sind oder nicht.



Die meiste Zeit im Exil hat Thaksin dann in Dubai verbracht, er hatte immer wieder deutlich gemacht, wie sehr er seine Familie vermisst und auch sein Land. Mehrmals hatte er seine Rückkehr angekündigt und wieder verzögert. Nun also ist er zurück, und sein Familienclan hat immer noch politische Ambitionen, zweifellos.

Ein starkes politisches Signal

Natürlich aber geht es hier nicht allein um Emotionen eines älteren Herrn, der sich einsam fühlt; es geht um viel mehr, Thaksins Rückkehr, sie ist ein starkes politisches Signal – allerdings auch eines, das für viele nicht so eindeutig zu lesen ist. Niemand wird an einen Zufall glauben, dass der Mann ausgerechnet an jenem Tag in Thailand landet, an dem das Parlament – am Nachmittag – einen neuen Premier bestimmen soll. Und der Kandidat gehört auch noch zu jener Partei, die Thaksin einst gross gemacht hat: die Pheu Thai.



Mit dem Aufstieg des ehemaligen Polizisten Thaksin zum populistischen Anführer vertiefte sich einst die politische Spaltung des Landes. Das Militär, das sich als Schutzmacht der Monarchie und des royalen ultrakonservativen Establishments betrachtet, misstraute Thaksin; es ist ein Konflikt zwischen demokratischen Kräften und konservativen Zirkeln, den Thailand seither nicht mehr losgeworden ist, obgleich der Mann, der so viel Fahrt in die Sache brachte, so viele Jahre gar nicht mehr anwesend war.

Wird der Kandidat der Pheu Thai Premier, werden das viele als Verrat betrachten.

Thailand hat viele ungelöste Probleme, wirtschaftlicher und sozialer Art. Besonders heikel aber ist die Frage, welche Rolle die Monarchie noch spielen soll. Progressive Kräfte um den demokratischen Star Pita Limjaroenrat, dessen Move Forward Party im Mai die Wahlen gewonnen hat, wurden ausgebremst durch das Militär; das war möglich, weil die Armee vorgesorgt hatte: Nach ihrem Putsch 2014 liess sie die Verfassung so ändern, dass kein Premier ernannt werden kann ohne breite Rückendeckung im Senat. Und dessen Mitglieder sind fast alle handverlesen vom Militär, genauer gesagt, sie stehen unter dem Einfluss eines alternden, aber sehr machtbewussten Generals: Prawit Wongsuwan.



Er dürfte massgeblich darüber entscheiden, ob der Kandidat fürs Amt des Premiers Srettha Thavisin eine Chance bekommt. Der vermögende Immobilienunternehmer sollte am Nachmittag für die Partei Pheu Thai ins Rennen gehen, um neuer Premier zu werden.

Machtbewusster General Prawit Wongsuwan (im hellblauen Hemd). Foto: Madaree Tohlala (AFP)

Wenn es so kommt, dann bedeutet das, dass die grosse Oppositionspartei, die einmal für demokratische Werte und Fortschritt stand, einen Deal eingegangen ist, den viele Thailänder als Verrat ablehnen. Um an die Macht zu gelangen, muss sich Pheu Thai mit dem Militär arrangieren und sich von konservativen Kräften mittragen lassen. Der Preis dafür ist hoch: Pheu Thai ist abgerückt von seinem früheren Vorhaben, das Gesetz zur Majestätsbeleidigung und den entsprechenden Strafrechtsparagrafen zu ändern, der bis zu 15 Jahre Haft vorsieht für jeden, der die Monarchie verunglimpft.



Thaksins Rückkehr, sie symbolisiert genau dieses: Das Establishment der Monarchie sucht Verbündete aus dem Lager der gewählten Parteien, die bereit sind zu einem politischen Geschäft: Sie dürfen regieren, solange sie das monarchische System Thailand nicht antasten. Wird Thaksin begnadigt, so wäre auch dies ein Zeichen dafür, wer das letzte Wort hat in Thailand: jener gekrönte Mann, vor dessen Bild sich der Rückkehrer Thaksin am Flughafen verneigt hat.

Simon Widmer ist seit 2019 Journalist im Ressort International der Redaktion Tamedia. Zuvor arbeitete er für die SonntagsZeitung. Widmer studierte an der Universität Bern Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre. Mehr Infos @WidmerSimon

