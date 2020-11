Die Verschwisterung der SP mit Frau Mück zeigt auch, dass die Linken weniger kritisch sind in der Wahl ihrer Verbündeten als die Bürgerlichen. Foto: Pino Covino

Nach dem Rückzug der Regierungspräsidentin geriet das linke Bündnis in Not. Eine Ersatzkandidatur musste her – subito. Weil die SP – entgegen ihrer selbst auferlegten Frauenquote – zwei Männer als Ersatz für zwei ausscheidende Männer in die Regierung bringen will, hatte die Partnerpartei eine Frau zu nominieren – basta! Interessant, dass die SP als fortschrittlich Beifall erhält, wenn sie eine 50-Prozent-Geschlechterquote einführt und ihr auch Applaus für kluge Taktik sicher ist, wenn sie diese Quote wegen höherer Wahlchancen von Männern aushebelt. Konsequent?