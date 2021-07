Zwei Basler Fischergalgen zerstört – «Macht etwas, der Hang kommt, der bewegt sich!» Zwei Fischergalgen wurden bei einem Hangrutsch zerstört. Der Fischergalgen-Verein erhebt schwere Vorwürfe gegen die Behörden. So einfach sei das nicht, kontern diese. Mirjam Kohler

Unterhalb des Rankhofs kam es zu einem grösseren Erdrutsch. Foto: Pino Covino

Gleich zwei Fischergalgen fielen den Wassermassen in der Nacht auf Freitag zum Opfer. Ein dritter hing am Freitag derart schief im Wasser, dass über Stunden hinweg unklar schien, ob er nicht auch noch weggeschwemmt wird. Der Präsident des Vereins «Basler Galgenfischer 1920», Richard Stammherr, sagt auf Anfrage dieser Zeitung: «Unsere Galgen sind zwischen 80 und 100 Jahre alt. Uns blutet das Herz, dass sie jetzt einfach weg sind.»

Der Schock ist gross, aber wirklich überrascht war Stammherr nicht, als er vom Hangrutsch erfuhr. Der Hang sei voller alter Bäume, die morsch seien. Einige davon fielen in den letzten Jahren auch Stürmen zum Opfer, wurden aber nicht durch neue Bäume ersetzt. Der Hang verlor so an Stabilität, das habe sich schon bei weniger schlimmen Unwettern gezeigt. «Wir haben den Behörden mehrfach gesagt ‹Macht etwas, der Hang kommt, der bewegt sich!› aber sie haben nichts getan.»