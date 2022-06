Wochenduell: Corona geistert weiter herum – Macht die Testerei im Profisport so noch Sinn? Ein positiver Test, und alles ist vorbei: Nach unzähligen Corona-Fällen an der Tour de Suisse und anderen Events geht die Angst im Profisport um. Nur: Muss weiter in diesem Mass kontrolliert werden? Darius Aurel Meyer Benjamin Schmidt

Einige erwischte es bei der Tour de Suisse, er blieb verschont: Gesamtsieger Geraint Thomas vom Team Ineos. Foto: Keystone

Ja: Vielleicht trägt ja ausgerechnet Corona dazu bei, dass das schädliche Verhältnis zum Körper gerade im Radsport endlich überdacht wird.

Im Radsport herrscht Alarmstimmung. Zwei Wochen vor dem Beginn der Tour de France sorgt ein massiver Corona-Ausbruch bei der Schweizer Landesrundfahrt für grosse Unsicherheit in der Szene. Denn die Regeln sind klar: Bei der Grande Boucle an den Start rollen darf nur, wer im Vorfeld negativ getestet wurde.

Dies ist auch nichts als konsequent. Die Angst vor Infekten ist im Radrennsport bei Etappenrennen traditionell gross. Schon vor Corona waren die Hygienestandards bei der Tour de France verglichen mit anderen Sportveranstaltungen ungleich höher. Und das mit gutem Grund: Wer über Tage, ja Wochen hinweg körperliche Höchstleistungen erbringen muss, dessen Immunsystem wird schon allein durch diese physische Belastung stark beansprucht. Für eine Virusabwehr können da unter Umständen schlicht nicht genügend Reserven zur Verfügung stehen.

Kommt hinzu, dass gerade Bergfahrer eher am unteren Ende der Gewichtsskala anzutreffen sind. Während einer Tour de France liegt ihr Körperfettanteil meistens um die fünf Prozent. Ein solcher Körper ist derart fragil, dass schon die kleinste Störung ihn aus dem Gleichgewicht bringen kann. Und wenn schon dem Normalbürger geraten wird, selbst bei einer symptomlos verlaufenden Virusinfektion auf intensives Sporttreiben zu verzichten, dann müsste doch gerade die Risikogruppe Radprofis diesem Rat unbedingt Folge leisten. Ganz zu schweigen von etwaigen Spätfolgen, von denen Profisportler in beruflicher Hinsicht sowieso ungleich stärker betroffen sind.

Letztendlich geht es vor allem darum, Druck von den Athleten – im Radsport, aber auch ganz allgemein im Hochleistungssport – zu nehmen. Teammanager, Trainer, Sponsoren und Fans, sie alle erwarten Höchstleistungen um jeden Preis. Den Athleten fällt es angesichts solcher Erwartungen schwer, die Grenzen ihres eigenen Körpers zu erkennen und zu respektieren. Da werden bei den Veloprofis beispielsweise selbst mit gebrochenen Rippen noch Rennen gefahren, Schmerzen bis ans Äusserste ignoriert. Umso wichtiger ist es, dass die Fahrer von offizieller Seite in Schutz genommen werden und nur starten darf, wer vor der Tour und an den Ruhetagen einen negativen PCR-Test vorlegen kann.

Nein: Langfristig ist es ratsam, auf Tests zu verzichten, um den Sport fair und attraktiv halten zu können.

Wenn das mit der Corona-Testerei im Sport so weitergeht, stellt sich irgendwann nicht mehr die Frage, ob das nun die richtige Vorgehensweise ist oder nicht, sondern ob man überhaupt noch Sportevents durchführen soll. Je mehr getestet wird, desto mehr positive Fälle gibt es. Das ist Fakt. Und je mehr Athleten positiv getestet werden, desto mehr werden für den Ernstkampf ausfallen und somit den Wettbewerb verzerren. Das sportliche Grossereignis verkommt somit zur Wundertüte, der faire sportliche Wettkampf wird Geschichte sein.

Kein Wunder, arbeiteten beispielsweise die Veranstalter der Tour de Suisse jüngst ein Schutzkonzept aus, welches keine Testpflicht für die Fahrer enthielt. Dass die meisten Teams auf Eigenverantwortung dennoch testen, ist ihr gutes Recht. Allerdings wundert es nicht, dass sich dann – wie beispielsweise im Falle von Jumbo-Visma – ganze Equipen aufgrund zu vieler Infizierter aus dem Wettbewerb zurückziehen.

Fährt man mit der Testerei so fort wie bis anhin, wird die Causa Jumbo-Visma kein Einzelfall bleiben, denn: Die Pandemie ist nicht vorbei, sie hat sich zur Endemie entwickelt, wird also auch nicht so schnell vom Radar verschwinden. So droht im Sport Jahr für Jahr dasselbe Szenario, da positive Corona-Tests zum Alltagsgeschehen gehören und dies auch in Zukunft werden.

Der Bund machte es vor, Corona-Massnahmen gehören der Vergangenheit an, positive Fälle müssen sich nicht mal mehr in Isolation begeben. Wieso sollten also im Sport andere Regeln gelten?

Wer an einem sportlichen Grossereignis teilnimmt, geht so oder so das Risiko ein, sich mit dem Virus zu infizieren. Wer positiv getestet wird und sich gesundheitlich nicht fit genug für den Einsatz fühlt, soll und wird auch nicht antreten. Das ist ja auch beispielsweise bei einem Grippefall so. Wer jedoch nur milde oder gar keine Symptome verspürt, soll trotz potenzieller Corona-Erkrankung in der Lage sein dürfen, am sportlichen Geschehen teilzunehmen, sofern der Wunsch dazu besteht.

Man kann die Testerei nicht verbieten. Doch womöglich ist es in langfristiger Hinsicht ratsam, dass darauf verzichtet wird, um den Sport fair und somit attraktiv halten zu können. Benjamin Schmidt



