27 Kinder in Babyfenster abgegeben – Macht die Mutter das Fenster zu, lässt es sich nicht mehr öffnen Vor zwanzig Jahren wurde das erste Babyfenster der Schweiz eröffnet. 27 Kinder wurden seither abgegeben. Für sie bleiben viele Fragen für immer unbeantwortet. Salome Müller

Das erste Babyfenster der Schweiz in Einsiedeln: Hinter dem Fenster steht ein Babybettchen. Foto: Andrea Zahler

Eine Frau sitzt in einem Bus, sie trägt ihr Baby am Körper. Sie denkt: «Wenn die Leute wüssten, dass ich auf dem Weg bin, mein Kind in ein Babyfenster zu legen.»

So schildert es die Frau in einem Fernsehbeitrag von SRF. Ausgestrahlt im Januar vor einem Jahr. Die Frau bleibt in der Sendung anonym, sie sitzt hinter einer durchscheinenden Wand, ihre Stimme wird verfremdet. Nur ihre Silhouette ist zu erkennen. Eine Mutter als verschwommener Schatten.

In welcher Not muss diese Mutter gewesen sein, dass sie ihr Kind weggegeben hat?

Durch einen Vermittler ergibt sich die Möglichkeit, der Mutter via E-Mail Fragen zukommen zu lassen: Wie ging es Ihnen, als Sie von der Schwangerschaft erfahren haben? Konnten Sie sich jemandem anvertrauen? Wie war Ihre Lebenssituation?