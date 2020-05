Gemischte Gefühle in beiden Basel – Macht der Notstand noch Sinn? Seit mehreren Tagen gibt es in der Region Basel keine neuen Corona-Infektionen. Im ganzen Land sind die Zahlen der Neuansteckungen tief. Gegner der ausserordentlichen Lage fordern deshalb, sie zu beenden. In der Politik gehen die Meinungen jedoch auseinander. Benjamin Wirth

Die Vorsichtsmassnahmen des Bundes werden immer häufiger ignoriert, trotzdem steigt die Anzahl neuer Corona-Erkrankungen nicht an. Ist das Virus verschwunden? Foto: Keystone

Die Region Basel ist wohl bald Corona-frei. Vor einigen Wochen noch illusorische Gedankenspiele, heute erfreuliche Realität. Zumindest scheint es so. Denn der Kanton Basel-Stadt hat seit sieben Tagen keine Corona-Neuinfektion zu verzeichnen, das Baselbiet gar seit neun Tagen. Obwohl die Bevölkerung in den letzten zwei Wochen die zurückgewonnene Freiheit ausnutzte – und sich dabei nicht immer an die Massnahmen des Bundes gehalten hat –, sind die Zahlen über mehrere Tage stabil tief geblieben. Auch im restlichen Teil des Landes.