Sechs Wechsel

Im Vergleich zum Spiel in Nizza ändert Heiko Vogel seine Startelf auf sechs Positionen und gewährt somit einigen Startern in Frankreich zunächst eine Ruhepause: Für Kasim Adams, Dan Ndoye, Andy Diouf, Wouter Burger, Liam Millar und Andi Zeqiri spielen heute Riccardo Calafiori, Sergio Lopez, Hugo Novoa, Darian Males, Anton Kade und Jean-Kévin Augustin, der sich nach seinem immens wichtigen Ausgleichstreffer gegen Nizza am Donnerstag, durch den der FCB überhaupt erst in die Verlängerung kam, einen Platz in der heutigen Startelf verdient hat. Verletzt fehlen weiterhin Fabian Frei und Arnau Comas. Neu bei den verletzungsbedingten Absenzen ist Liam Millar.