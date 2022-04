Faktencheck zur SRF-«Arena» – Macht das neue Filmgesetz das Netflix-Abo teurer? Laut den Befürwortern stärkt das Gesetz das Schweizer Filmschaffen und die Vielfalt. Die Gegner warnen vor einer Bevormundung und höheren Preisen. Sechs ​​Aussagen aus der Abstimmungs-«Arena» auf dem Prüfstand. Pascal Blum Yannick Wiget

Glaubt nicht, dass die Abos teurer werden: Bundesrat und Kulturminister Alain Berset erklärt sich der Sendung. Foto: Screenshot SRF

Am 15. Mai stimmen wir über das neue Filmgesetz ab, bekannt als «Lex Netflix». Wird es angenommen, müssen Streamingdienste wie Netflix, Disney+, Sky oder Blue künftig 4 Prozent ihres hierzulande erwirtschafteten Umsatzes in Schweizer Film- und Serienproduktionen investieren oder eine Ersatzabgabe zahlen. Zudem müssen sie mindestens 30 Prozent europäische Filme in ihren Programmen anbieten.