Performance zu Ehren von Tinguely – «Machine!» – «Magic!» – «Penis!» Der britische Künstler Michael Landy hat als Verbeugung vor Jean Tinguely eine zauberhafte Performance auf die Bühne gebracht. Ein wichtiger Teil der grossen Feier zum 25. Geburtstag des Museums. Markus Wüest

Die Teile der Menschmaschine finden zusammen. Videostill: Matthias Willi

Es fängt mit einem einzelnen Tänzer an, der sich quasi selbst aufpumpt und der so immer wieder Energie aus sich selber schöpft. Soviel Energie, dass sich diese – step by step – auf die anderen Tänzerinnen und Tänzer überträgt, bis eine 20-köpfige rumpelnde, schreiende, krachende, rennende, polternde, schlagende, klatschende Menschmaschine die Bühne im Rossstall des Theaters vollends in Beschlag genommen hat.

Aber wie es nun einmal mit der Energie – gerade jener der Menschen – so ist: Ewig kann das nicht gut gehen. Die Sache kippt. Obwohl die Menschmaschine immer noch «Machine» deklamiert, oder «Woman» oder «Magic», so beginnt sie doch zunehmend auseinanderzufallen. Piece by piece. Bis sie am Ende nur noch, leiser nun, «Penis» schreit, röchelt, ruft. Aber gerade der Penis ist ja ein Meisterding der Selbstzerstörung. Auf dem Höhepunkt angekommen, beginnt der rasche Verfall in sich selber.