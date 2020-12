Achtung, Einbrecher – «Machen Sie sofort Licht und schreien Sie!» Tagtäglich wird irgendwo in Basel eingebrochen. Thomas Hartmann, Sicherheitsberater der Kantonspolizei, weiss, wie Täter vorgehen – und wie man sich schützen kann. Martin Furrer

«Mit diesem Ding könnte ich einen Grossteil aller Fenster und Türen aufhebeln, sofern sie nicht mit umlaufenden Sicherheitsschliessblechen und Pilzkopfverriegelungen gesichert sind»: Thomas Hartmann, Wachtmeister der Kantonspolizei Basel-Stadt und Sicherheitsberater der Abteilung Kriminalprävention, demonstriert, wie Einbrecher vorgehen. Foto: Nicole Pont

Es klingelt. Thomas Hartmann steht vor der Haustür. Ich bitte ihn herein. Einem wie ihm bräuchte man eigentlich nicht die Tür zu öffnen. Er könnte sich selber mühelos Zugang verschaffen. Denn er kennt Mittel und Wege, wie man mit etwas Dreistigkeit, dem richtigen Werkzeug und ein bisschen Körpereinsatz in eine fremde Wohnung gelangt.

Hartmann ist Profi. Nein, er ist nicht Einbrecher. Er trägt die blaue Uniform der Kantonspolizei Basel-Stadt. Am Gurt hängt die Pistole, das Funkgerät ist auf Empfang. Wachtmeister Hartmann, 55, arbeitet seit 26 Jahren bei der Polizei. Er fuhr Streife, arbeitete im Aussendienst und beim Notruf 117. Jetzt ist er Sicherheitsberater in der Abteilung Kriminalprävention. «Der Job gefällt mir gut, die Arbeit ist sehr befriedigend», sagt er. «Wir können den Menschen Tipps und Tricks mit auf den Weg geben. Wir bieten ihnen auch Hilfe nach einem Einbruch an. Ein bisschen Psychologen sind wir also auch noch.»

Hartmann öffnet seinen Koffer und entnimmt ihm einen Schraubenzieher – ein Modell, wie man es in jedem Supermarkt kaufen kann. «Mit diesem Ding könnte ich einen Grossteil aller Fenster und Türen aufhebeln, sofern sie nicht mit umlaufenden Sicherheitsschliessblechen und Pilzkopfverriegelungen gesichert sind.» Polizisten reden bei sicherheitstechnisch schwach konstruierten Fenstern von «Dreissig-Sekunden-Fenstern», weil sie ein durchschnittlich begabter Einbrecher in einer halben, maximal in zwei Minuten knacken kann.

Kein Geld ins Tiefkühlfach

Hartmann klopft ans Fensterglas, inspiziert die Balkontür, schaut sich den Verriegelungsmechanismus an. Ich runzle die Stirn. Er bemerkt das und lacht: «Keine Sorge. Die Bauart ist solid. Und Ihre Wohnung liegt in einem oberen Stock, da würde ein Einbrecher eher nicht hochklettern. Ein solches Vorgehen bei einem Mehrfamilienhaus wäre auch zeitraubend und auffällig.» Bei Einfamilienhäusern sei das anders. «Da stehen vielleicht ein Tisch und ein paar Stühle im Garten. Der Einbrecher stellt einen Stuhl auf den Tisch, steigt drauf – und schwups, schon hangelt er sich auf die Terrasse im ersten Stock.»

Hartmanns Blick schweift prüfend durch die Wohnung. «Bewahren Sie hier Wertgegenstände auf?» Ich verneine. «Besässen Sie zum Beispiel wertvollen Schmuck, sollten Sie ihn auf keinen Fall im Schlafzimmer oder im Badezimmer verstecken: Das sind die ersten Räume, die Täter durchsuchen.»

Es gebe Leute, die verstauten ihre Wertsachen im Backofen oder im Tiefkühlfach, sagt Hartmann. «Das ist schon fast der Klassiker. Die Leute glauben, dort seien die Sachen sicher. Vergessen Sies. Auch Einbrecher kennen diese Verstecke.»

Nicht unter die Bettdecke

Hartmann rät: «Deponieren Sie grundsätzlich keine hohen Geldbeträge und keinen Schmuck in der Wohnung. Ein Diebstahl lässt neben dem materiellen Verlust auch einen emotionalen Schaden zurück. Wenn Sie ein bisschen Bargeld zu Hause aufbewahren wollen, können Sie das etwa in einem Buch verbergen. Ein Einbrecher hat kaum Zeit, ein ganzes Bücherregal zu durchsuchen.»

Wenn es nachts in der Wohnung plötzlich seltsam knarrt und der Schein einer fremden Taschenlampe über die Wände huscht – was dann? «Verstecken Sie sich auf keinen Fall unter der Bettdecke», rät Hartmann: «Machen Sie sofort Licht und schreien Sie. So besteht die Chance, dass Sie den Einbrecher vertreiben.»

Jetzt wendet sich Hartmann der Wohnungstür zu. «Das Schloss ist mit einem metallenen Sicherheitslangschild gesichert», stellt er fest. «Gut so. Es ist innen verschraubt mit dem abgedeckten Schlosszylinder, sodass dieser nicht einfach abgewürgt werden kann.» Glück gehabt. «Auch der Türrahmen ist fest mit dem Mauerwerk verbunden. Das ist nicht selbstverständlich. Kürzlich hatten wir einen Fall, da gelang es Einbrechern, in einem Neubau einen Türrahmen mitsamt der Tür einzudrücken, weil die Arbeiter den Rahmen miserabel montiert hatten.»

Kette bringt nichts

Nach jedem Einbruch, bei dem die Polizei gerufen wird, landet der Rapport später auf dem Pult der Männer von der Abteilung Kriminalprävention der Kantonspolizei. Diese nimmt mit den Geschädigten Kontakt auf und berät sie, falls die Betroffenen das wünschen. Dann wollen die Menschen zum Beispiel wissen, ob eine Kette an der Tür Eindringlinge abhalte. «Eine Kette bringt gar nichts», sagt Hartmann im nüchternen Tonfall des Experten, den nichts mehr erschüttern kann: «Die hält nicht lange stand, wenn sich jemand gegen die Tür stemmt. Ein Sperrriegel bringt viel mehr.» Möglichst viele Hürden aufbauen – das kann ein Mittel sein, um sich zu schützen. «Je mehr Hindernisse ein Einbrecher überwinden muss, desto eher lässt er von seinem Vorhaben ab. Ein Einbrecher mag Werkzeug mit sich führen, aber etwas hat er nicht: Zeit. Es muss schnell gehen: unerkannt rein ins Objekt, unerkannt raus, und das alles so rasch wie möglich.»

Laut Hartmann ist die Zahl der Einbrüche derzeit etwas tiefer als üblich. Wegen Corona arbeiten viele Leute zu Hause. Wohnungen und Häuser sind deshalb auch tagsüber belebt. Das schreckt Diebe ab. Dafür hätten Einbrüche in Keller extrem zugenommen. Normalerweise scheuen Täter das Tageslicht aber nicht. Hartmann weiss: «Der grösste Teil der Einbrüche in Privatwohnungen geschieht am Tag und derzeit in der Dämmerung.» Sein Tipp: «Schliessen Sie eine Zeitschaltuhr an. Dann sieht die Wohnung bewohnt aus, auch wenn Sie nicht daheim sind.»

Wer sind sie eigentlich, diese Täter? Hartmann überlegt nicht lange: «Ein Profil zu erstellen, ist fast unmöglich. Es sind Männer jeden Alters, unauffällige Leute wie du und ich, aber auch Frauen und Kinder.»

Wir verabschieden uns. Die Wohnungstür fällt ins Schloss. Hartmann ist verschwunden. Zurück bleibt das Wissen, dass es jeden treffen könnte, irgendwann, irgendwo. «Es gibt keine überdurchschnittlich unsicheren oder sicheren Quartiere. Mal stellen wir eine Einbruchswelle im Gellert fest, dann im Klybeck, in der Altstadt, in Riehen», sagt Hartmann.

Die Basler Kriminalstatistik verzeichnete 2019 über 1300 Einschleich- und Einbruchdelikte. Das heisst, dass jede Woche im Schnitt 25-mal eine Tür splittert, ein Fenster eingeschlagen, ein Kellerabteil aufgestemmt wird. Immer wieder werden laut Hartmann Einbrecher in flagranti erwischt, dank Hinweisen aus der Bevölkerung. Doch die Aufklärungsquote liegt laut Statistik im langjährigen Schnitt bei unter 20 Prozent.