Unfallopfer nahm Schuld auf sich – «Machen Sie sich keine Vorwürfe» Ein Lastwagenfahrer überfährt im Rückwärtsgang einen 97-Jährigen und wird vom Baselbieter Strafgericht wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Das Opfer aber entschuldigte sich. Sebastian Schanzer

Ziel des rückwärts fahrenden Lastwagens war die Raiffeisen-Filiale im Liestaler Stedtli. Foto: Pino Covino

In den Armen des Lastwagenfahrers entschuldigte sich der schwer Verletzte noch: «Machen Sie sich keinen Vorwurf», soll er dem Mann gesagt haben, der ihn gerade beim Rückwärtsfahren überrollt hatte. «Ich habe nicht aufgepasst.» Drei Tage später verstarb der 97-Jährige an den Folgen des tragischen Unfalls im Universitätsspital Basel.

Vorwürfe macht dem heute 32-jährigen LKW-Fahrer aus dem Kanton Schwyz allerdings die Baselbieter Staatsanwaltschaft. Sie klagte ihn am Montag vor dem Baselbieter Strafgericht in Muttenz wegen fahrlässiger Tötung an.

Was war passiert? An einem verregneten Morgen im Juni 2020 in Liestal fuhr der damalige Angestellte einer Sicherheitsfirma mit seinem LKW vom Regierungsgebäude herkommend rückwärts in die Rathausstrasse – ohne Hilfsperson und teils schneller als im vorgeschriebenen Schritttempo, wie die Auswertung seines Tachos zeigte. Sein Ziel: die Liestaler Filiale der Raiffeisenbank. Alle vier Wochen holte er dort seit gut einem Jahr jeweils Akten zur Vernichtung ab.

Nach rund 130 Metern Rückwärtsfahrt erfasste der LKW den betagten Mann von hinten, der mit Rollator und Regenschirm unterwegs war, um – wie der Beschuldigte sagte – sein defektes Hörgerät reparieren zu lassen. Das Piepssignal des rückwärts fahrenden Lastwagens hatte er wohl nicht gehört. Das Opfer fiel hin und wurde vom Lastwagen überfahren. Teile der Beckenknochen und der Extremitäten sowie Rippen auf beiden Seiten sowie die Halswirbelsäule waren gebrochen. Gestorben ist der Mann letztlich an einer Lungenfettembolie.

Chauffeur zeigt Reue

Der Beschuldigte hat die in der Anklage geschilderten Sachverhalte grundsätzlich eingestanden. Sie zu leugnen, wäre ohnehin nutzlos gewesen: Neben den Rapporten und Berichten der Polizei sowie der rechtsmedizinischen Untersuchungen verfügten die Ermittlungsbehörden auch über Videomaterial, welches das ganze Unfallgeschehen zeigt.

Vor Gericht zeigte er Reue. «Dieser Unfall hat Spuren bei mir hinterlassen», sagte er. «Ich habe unmittelbar danach noch mit dem Opfer geredet, ihn in den Arm genommen und meine Jacke über ihn gelegt. Wir haben am gleichen Tag Geburtstag.» Auch mit den Angehörigen hatte er nach dem Unfall Kontakt aufgenommen, sich entschuldigt und sein Beileid ausgesprochen. «Das war mir wichtig.»

Seine Reue konnte im Verfahren allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, wie fahrlässig der Beschuldigte mit seinem Rückwärts-Manöver gehandelt hatte. Er erklärte: Weil der Platz bei der Raiffeisenbank morgens oft durch andere Zulieferer belegt sei und wegen zusätzlicher Hindernisse wie Storen und Stühle gebe es dort zu wenig Raum zum Wenden für den Lastwagen. Seit längerem sei er deshalb jeweils rückwärts in die Begegnungszone gefahren. So habe er es von seinem Vorgänger gelernt, sagte er gegenüber der Gerichtspräsidentin Annette Meyer López.

Niemand wollte helfen

Es sei ihm auch bewusst gewesen, dass die Sichtverhältnisse an diesem Tag wegen des Regenwetters schlecht waren. Der Chauffeur bat deshalb einen oder mehrere Passanten um Hilfe bei seinem geplanten Manöver. Weil sich aber niemand dafür zur Verfügung gestellt habe, sei er auf eigene Faust losgefahren. «Alle Passanten hatten Stress, und es regnete. Zudem arbeiten wir im Transportwesen immer unter Zeitdruck.»

Damit verstiess der Bosnier klar gegen die Sorgfaltspflicht, die aufgrund des hohen Gefährdungspotenzials bei einem Lastwagen umso höher anzusetzen sei, sagte die Richterin. Der Beschuldigte hätte eigentlich vorwärts fahren müssen, weil das Wenden sehr wohl möglich sei. Er hätte sodann langsamer fahren, weiter nach einer Hilfsperson suchen und den Vortritt von Fussgängern in der Begegnungszone besser beachten müssen. Dass das Opfer ihn wohl weder gesehen noch gehört hat, entlaste den Beschuldigten in keiner Weise, so die Richterin.

Sie verurteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 160 Tagessätzen à 90 Franken. Zudem muss er für die Verfahrenskosten von rund 13’000 Franken aufkommen. Die Staatsanwaltschaft forderte eine bedingte Freiheitsstrafe von 8 Monaten. Das Urteil kann noch weitergezogen werden.

Sebastian Schanzer ist Redaktor im Lokalressort Basel. Seine Geschichten und Reportagen spielen sich in den Baselbieter Gemeinden wie auch in der Stadt ab. Gerne berichtet er zudem über Gerichtsfälle und politische Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.