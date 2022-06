Wissenstest – Machen Sie mit beim Pride-Quiz Der Juni steht ganz im Zeichen der Regenbogen-Flagge: Wie viel wissen Sie über die Pride? Testen Sie Ihr Wissen. Isabelle Thommen

Der Juni ist traditionell der Pride Month. Foto: Getty Images / iStockphoto

Jedes Jahr steht der Juni im Zeichen der LGBT-Pride. Der Begriff stammt ursprünglich aus der amerikanischen Lesben- und Schwulenbewegung und feiert den stolzen Umgang mit der sexuellen Identität. Zelebriert wird der Pride-Monat mit Paraden, Filmfestivals, Partys, Sit-ins, Mahnwachen und weiteren Community-Veranstaltungen.

Diesen Juni gibt es gleich noch mehr zu feiern: Mit dem Ja zur Ehe für alle im vergangenen September ist es ab kommenden Juli so weit: Gleichgeschlechtliche Paare können in der Schweiz heiraten und sind damit auch in der Schweiz gegenüber heterosexuellen Paaren gleichberechtigt.

Wie viel wissen Sie über die Pride in der Region Basel und weltweit? Machen Sie im Quiz mit und finden Sie es heraus!

Isabelle Thommen ist News-Redaktorin bei der Basler Zeitung und berichtet über lokale Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.