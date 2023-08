Der Abzug aus Afghanistan wurde zum Debakel: Chaotische Szenen auf dem Flughafen in Kabul, als eine US-Transportmaschine zur Startbahn rollt. Foto: Keystone

Von Jean-Paul Sartre stammt der Satz, dass man keine Dummheit zweimal begehen solle; die Auswahl sei schliesslich gross genug. Es ist nicht überliefert, ob der französische Philosoph zum Kanon der aussenpolitischen Grossstrategen in Washington gehört. Da wird bisweilen eher kernig argumentiert. «He may be a bastard, but he is our bastard», diese Weisheit gehörte früher zum Repertoire in den USA, um das Verhältnis zu Diktatoren in aller Welt zu beschreiben: «Er mag ein Mistkerl sein, aber er ist unser Mistkerl.»