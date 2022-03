Wochenduell: Referees in der Super League – Machen die Schiedsrichter im Schweizer Fussball einen guten Job? Beinahe jedes Wochenende diskutieren Spieler, Trainer und vor allem Fussballfans über strittige Entscheidungen der Schiedsrichter. Ist die teils heftige Kritik gerechtfertigt? Fabian Löw Daniel Schmidt

Stand im Zentrum des Geschehens in der Partie zwischen Basel und Servette: Schiedsrichter Alain Bieri mit Genfs Keeper Frick und FCB-Stürmer Szalai. Foto: Freshfocus

Ja: Die Schuld ist nicht beim Schiedsrichter zu suchen, sondern beim System. Solange Schiedsrichter keinen höheren Stellenwert haben, ist Kritik völlig fehl am Platz

Es ist ein wohlbekanntes Phänomen: Im Fussballstadion oder vor dem Fernseher sitzen Tausende Experten, die alles besser wissen. Die Flanke hätte höher gespielt werden müssen, der Joker hätte früher ins Spiel kommen sollen, und das Foul wäre mit Rot zu bestrafen gewesen. Was für eine arrogante Anmassung! Bei Schiedsrichterentscheidungen sehen sich nicht selten gar Spieler bemüssigt, sie zu kommentieren – und blamieren sich dabei oft bis auf die Knochen.

YB-Verteidiger Fabian Lustenberger etwa erklärte am Sonntag im TV-Interview überzeugt, dass es doch kein Handspiel sein kann, wenn der Ball vom eigenen Körper an den Arm prallt. Dass der Penaltypfiff in der Nachspielzeit also eine Fehlentscheidung war. Und fragte dann noch rhetorisch: «Diese Regel wurde ja auf diese Saison hin nicht geändert, oder?» Doch, lieber Herr Lustenberger, genau diese Regel wurde auf diese Saison hin geändert. Und man darf eigentlich erwarten, dass Sie als Profifussballer darüber Bescheid wissen. So hätten Sie sich die Kritik am Schiedsrichter sparen können.

Es ist ein Beispiel für den schweren Stand, den die Referees in der Schweiz haben. Läuft das Spiel nicht nach den eigenen Vorstellungen, geben Fans und Spieler, aber auch Trainer und Präsidenten die Schuld gern dem Unparteiischen. Ein genauer Blick auf die kritisierten Aktionen aber zeigt meist, dass es sich nicht um klare Fehlentscheidungen handelt, sondern um Spielsituationen, die nun mal keine klare Entscheidung zulassen. Die beiden Roten Karten etwa im Spiel zwischen Basel und Servette: Kann man geben, muss man aber nicht. Trotzdem hielten es die Genfer für nötig, nach dem Spiel auf dem offiziellen Twitter-Kanal des Vereins von einem Spiel zwischen neun Genfern und zwölf Baslern zu schreiben. Respektlos.

Klar kommt es auch ab und zu tatsächlich zu Fehlentscheidungen. Aber dann ist die Schuld nicht beim Schiedsrichter zu suchen, sondern beim System. In der Schweiz gibt es keinen einzigen Profi-Referee. Für ein Spiel erhält ein Schweizer Schiedsrichter 1250 Franken, in Deutschland sind es 5000, in England gar 7000. Das Regelwerk, über das er für seine Einsätze aber Bescheid wissen muss, umfasst inklusive Anhang stolze 223 Seiten. Solange Schiedsrichter in der Schweiz keinen höheren Stellenwert haben, ist also jegliche Kritik völlig fehl am Platz. Fabian Löw

Nein: Fehlentscheide von Schiedsrichtern gibt es in der Super League fast wöchentlich

Es läuft die 29. Spielminute vergangenen Sonntag im St.-Jakob-Park, als Dan Ndoye allein aufs Servette-Tor zuläuft. Der Genfer Moussa Diallo berührt ihn hinten leicht am Fuss, wodurch Ndoye ins Straucheln kommt und auf den Boden fällt. Schiedsrichter Alain Bieri reagiert sofort und greift in seine hintere Hosentasche.

Diallo sieht die Rote Karte – sehr zur Verwunderung der Gäste. Denn die Vereitelung einer klaren Torchance – und damit eine Notbremse war es nicht. Ndoye war dafür noch zu weit vom Tor entfernt und hätte noch abgefangen werden können. Eine spielentscheidende Fehlentscheidung von Schiedsrichter Bieri also, und der VAR in Volketswil, der sich bei klaren Fehlentscheidungen auf dem Platz einschalten müsste, bleibt stumm.

Bedauerlicherweise ist dies kein Einzelfall, Fehlentscheide von Schiedsrichtern gibt es in der Super League fast wöchentlich. Ende Februar wurde dem FC Zürich gegen den FC Basel ein Abseitstor zugesprochen. YB hingegen wurde im November ein regulärer Treffer gegen Luzern aberkannt. Grund dafür: Eine automatisch kalibrierte Linie steht den Schiedsrichtern im Videoraum aus Geldgründen nicht zur Verfügung. Folge davon: Der VAR in der Super League ist bei Abseitsentscheidungen nicht immer verlässlich – und darunter leidet seine Daseinsberechtigung.

Ein weiteres Problem mit dem Videoschiedsrichter: Er ist zu inkonsequent. Ein Beispiel dafür stammt aus dem Februar dieses Jahres, als ein hartes Einsteigen vom St. Galler Quintillà im Spiel gegen Lugano nach der Einmischung des Videoschiedsrichters nachträglich mit Rot geahndet wurde. Nur einen Tag später schaltete sich der VAR hingegen nicht ein, als ein ähnliches Vergehen von GC-Akteur Ribeiro vom Schiedsrichter auf dem Feld mit Gelb bestraft wurde. In beiden Fällen war die Entscheidung des Platzschiedsrichter keine klare Fehlentscheidung, doch nur einmal sah sich der VAR veranlasst zu intervenieren.

Betrachtet man all diese Umstände, entsteht unweigerlich der Eindruck, dass sowohl die Schiedsrichter auf dem Platz als auch diejenigen im Videoraum in Volketswil nicht immer eine gute Figur machen. So scheint es auch nicht weiter verwunderlich, dass seit 2010 weder von der Fifa noch von der Uefa ein Schweizer als Hauptschiedsrichter für eine WM oder EM nominiert wurde. Und wenn das so weitergeht wie bisher, dann wird sich daran in der Zukunft vermutlich auch nichts ändern. Daniel Schmidt

