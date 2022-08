Augenzeuge Kurt Wyss – Ma!, diese grosse italienische Ausdruckskraft Der Filmregisseur Federico Fellini war einer der ganz Grossen seiner Zunft. Und wenn er redete, dann redeten auch seine Hände mit. Markus Wüest

Federico Fellini war ein Magier. Einer der grossen Geschichtenerzähler des europäischen Films nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Italiener, 1920 in Rimini geboren, 1993 in Rom gestorben – war definitiv ein Italiener. Zum unschlagbaren Beweis vier Fotos, die Kurt Wyss am 4. März 1977 gemacht hat. Sie zeigen einen Mann, der nicht allein auf die Kraft des Wortes vertraut – sonst wäre er wohl Schriftsteller geworden –, sondern auch auf die Gestik.