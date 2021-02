Tipps für die fast fasnachtslose Zeit – «Lyyche», Larve, Wimmelbuech Auch wenn die Fasnacht in diesem Jahr ein Schatten ihrer selbst sein wird – auf Fasnächtliches muss man trotzdem nicht ganz verzichten. Die BaZ hat ein paar Ideen zusammengetragen. Dominik Heitz

«Zwaiti Gsichter» aus der Sammlung von Larvenmacher und Maler Roman Peter in der Galerie Leupin. Foto: zVg

Pfyfferli

Im Pfyfferli-Schiffli durch die Corona-Wellen. Foto: zVg

Die Vorfasnachtsveranstaltung des Theaters Fauteuil findet diesmal nicht im Kellertheater am Spalenberg statt, sondern kommt als Film daher: als «Pfyfferli für alle». Es wird in Koproduktion mit dem Fernsehsender Telebasel präsentiert. Erstausstrahlung ist am Samstag, 6. Februar, um 20.15 Uhr. Im Verlauf des Februar wird es auf Telebasel neun weitere Ausstrahlungen geben; die genauen Sendetermine sind jeweils eine Woche im Voraus auf der Telebasel-Website einsehbar. Ab 20. Februar ist der Film zudem in der Mediathek von Telebasel jederzeit abrufbar.