Im grössten Modellauto-Laden Basels – Luxuskarossen im Miniformat Egal, ob es um Autos oder Aviatik geht: Michel Baur hat zu jedem seiner 500 Modellautos und -flugzeuge, die in seinem neuen Laden stehen, die Hintergrundfakten parat. Julia Gisi

Michel Baurs Herz schlägt besonders für Jaguar-Modelle aus den 1960er-Jahren. Foto: Kostas Maros

Wie viel hat sich das Musiker-Ehepaar Jay-Z und Beyoncé seinen neuen Rolls-Royce kosten lassen? Wer hat noch vor dem Zweiten Weltkrieg das erste Stahldach-Cabriolet in Auftrag gegeben? Und was in aller Welt ist ein Schwiegermuttersitz?

Wäre Michel Baur jemals zu Gast bei einer Show wie «Wer wird Millionär?», so hätte er wohl gute Chancen auf den Hauptgewinn – zumindest erhält man diesen Eindruck, wenn man den 54-Jährigen in seinem neuen Ladenlokal besucht.

Eigentlich führt er seit 24 Jahren den Geschenkladen Baur Store in der Steinenvorstadt. Weil dieser in den nächsten zwei Jahren aber einem Neubau weichen muss, hat Baur im März einen zusätzlichen Shop eröffnet. Hier, am Klosterberg 8, dreht sich alles um Luxuskarossen, stylishe Oldtimer, Rennwagen oder Kampfjets – im Miniformat. «Mit über 500 Exemplaren ist es das grösste und einzige Fachgeschäft für Auto- und Flugzeugmodelle in Basel», sagt der 54-Jährige.