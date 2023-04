Erfolgreich im Modegeschäft – Luxus-Secondhand-Label eröffnet Shop in Basel Gucci, Dior, Chanel, Hermès – Produkte dieser Marken lassen sich auch in gebrauchtem Zustand gut verkaufen. Reawake hat sich darauf spezialisiert und ist auf Expansionskurs. Dorothea Gängel

Alles, was in der Modewelt Rang und Namen hat, kommt bei Reawake ins Angebot. Foto: Reawake

Am 20. April wird unter dem Dach von Bongénie Grieder an der Eisengasse ein neues Label eröffnet: der Luxus-Secondhand-Laden Reawake. Mit dem Basler Modehaus verbinden Reawake gemeinsame Werte. Beides sind Schweizer Familienunternehmen, denen Nachhaltigkeit und nachhaltiges Wirtschaften wichtig ist. Und beide verkaufen hochwertige Produkte. Im Zuge der Kooperation wird Reawake noch an anderen Standorten weitere Shops eröffnen.