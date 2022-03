Innenstadt im Wandel – Luxus-Automarke eröffnet Showroom an der Freien Strasse Der südkoreanische Autohersteller Genesis kommt nach Basel. Der Laden mitten in der Stadt ist Teil der Strategie, mit der die Hyundai-Tochter Europa erobern will. Simon Erlanger

Im ehemaligen Zara-Home-Lokal an der Freien Strasse 38 eröffnet die Automarke Genesis demnächst einen ihrer ersten Showrooms in Europa. Foto: Dominik Plüss

Die bereits in den USA etablierte neue Hyundai-Edelmarke Genesis will nun auch in Europa Fuss fassen. Die Schweiz dient dabei als Testmarkt. Die Südkoreaner stellen sich in direkte Konkurrenz zu den Luxuskarossen von Audi, BMW, Mercedes, Lexus und Tesla.