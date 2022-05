Luxemburgs Botschafter in Basel – «Luxemburg hat die Strukturen der EU mitgestaltet» Jean-Claude Meyer erzählt auf Einladung der Universität Basel, wie wertvoll die Mitgliedschaft in der EU für einen Kleinstaat ist. Thomas Dähler

Alle 27 Mitglieder sind gleichberechtigt: Die Fahnen der EU-Staaten vor dem Parlamentsgebäude in Strassburg. Foto: Urs Jaudas

«Der Ukraine-Krieg wirft ein neues Licht auf die europäischen Strukturen», führte Botschafter Jean-Claude Meyer in der Aula der Universität Basel vor den geladenen Gästen aus Politik und Wissenschaft aus. Diese hätten sich bewährt, sagt Meyer, um im Verlauf seines Referats auch sichtlich mit Stolz auszuführen, dass Luxemburg während seiner Präsidentschaft 1997 massgeblichen Anteil an der Reform der EU-Institutionen hatte. Damals gelang mit dem Vertrag von Amsterdam die Konsolidierung der EU mit den seither praktizierten transparenten Entscheidungsprozessen. «Wir sitzen als Kleinstaat mit am Tisch und haben Einfluss auf die Entscheide.»