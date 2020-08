Möglichst nichts Konkretes zum Museumsdebakel sagen: So lautet wohl die Devise von Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann. Foto: Dominik Plüss

Unter den Regierungsratskandidaten und -kandidatinnen glauben wohl einige, die Wahl lasse sich auch im Schlafwagen gewinnen. Unter den offiziell Kandidierenden sind jedenfalls, Stand heute, nur wenige auszumachen, die Freude an der Politik und am Wahlkampf versprühen. Entsprechend ist in Basel noch kaum spürbar, dass diesen Herbst die Kantonsregierung neu gewählt wird.