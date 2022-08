Sweet Home: 10 Gute-Laune-Tipps – Lust auf mehr Farbe? Die Wohnsaison beginnt mit dem nahenden Sommerende. Starten wir die Zuhausezeit erst mal mit Farbe – die den allermeisten Wohnungen fehlt. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Setzen Sie Akzente

Chice Stücke: Farbe für Möbel, Leuchte und Kissen. Foto über: Billie Blanket

Auch wer hauptsächlich auf Eintönigkeit steht und viel Weiss oder Naturbeige braucht, kann Farbe in das Zuhause bringen. Kleine, farbige Möbel als Einzelstücke eingesetzt oder ein chices Kissen, eine Leuchte oder Keramik in starken Farben wecken alles auf. Wenn Sie starke Einzelstücke mit Sorgfalt auswählen, bringen solche Akzente zusätzlich auch noch etwas Künstlerisches in die Wohnung.

2 — Denken Sie grafisch

Flächenmalerei: Kunstvoll gestrichene Wände. Foto über: Inside Closet

Natürlich helfen farbige Wände jeder Einrichtung auf die Sprünge. Nicht alle aber möchten in einer total farbigen Wohnung leben oder finden, dass sich der Aufwand, ganze Räume zu streichen, nicht lohnt. Aber einfach eine einzelne Wand mal rot oder blau zu streichen, ist selten wirklich chic. Oft wirkt dies einfach ein bisschen mutlos oder gar bieder. Denken Sie um und entscheiden Sie sich für ein geschickt eingesetztes grafisches Spiel mit farbigen Flächen. Mit dieser Idee können Sie verschiedene Farben in die Räume bringen und bestimmte Einrichtungsideen geschickt unterstützen.

3 — Wie wärs mit textiler Wandkunst?

Sinnlichkeit: Textile Kunst an der Wand. Foto: Svenskt Tenn

Es muss nicht immer ein grosses tolles Bild sein, das Eindruck macht und für Farbe an der Wand sorgt. Versuchen Sie es auch mal mit textiler Wandkunst. Teppiche, Wandbehänge, ein Patchwork oder gar ein wirklich starker Stoff, den Sie rahmen oder spannen, sind wunderbar sinnlicher Schmuck für das Zuhause.

4 — Statement-Stücke tun gut

Hingucker: Eine wirklich starke Schüssel. Foto über: Pinterest

Diese grosse, rote Schüssel lässt einen einfachen Salat grossartig aussehen. Manchmal ist ein richtig auffälliges, farbiges Stück genau das Richtige. Nicht nur auf dem Tisch. Versuchen Sie es auch in der Einrichtung, wie zum Beispiel mit einem Einzelmöbel, einer Vase oder einer Leuchte.

5 — Wählen Sie Grosses

Vergrösserung: Ein Riesenbild hilft einer kleinen Tischrunde. Foto über: Nestor

Grösse ist auch ein Statement. Und manchmal ist gross auch wirklich grossartig. Wie hier! Ein riesengrosses Bild bringt in diesem Fall nicht nur Farbe in die Wohnung, sondern macht eine kleine Tischrunde königlich.

6 — Auch Kissen können Bilder sein

Schmuckstücke: Bildschöne farbige Kissen auf weissem Sofa. Foto über: Billie Blanket

Es gibt diese unifarbenen Kissen aus nicht besonders edlem Stoff, die dann meist noch eine unkuschlige Kunststofffüllung haben und natürlich günstig zu erstehen sind. Wählen Sie Kissen nach ihrer Einzigartigkeit aus – ein bisschen so, als suchten Sie nach einem Lieblingsbild. Denn auch bei Kissen ist manchmal weniger mehr, aber das wenige darf dafür wirklich toll sein.

7 — Träumen Sie in Farbe

Gute Gesellschaft: Farbe trifft auf Weiss. Foto über: Homes to Love

Auch wer auf weisse Bettwäsche schwört, hat vielleicht irgendwann mal genug davon und wünscht sich ein bisschen Farbe im Schlafzimmer. Sie müssen nicht gleich alles neu kaufen, sondern können mit Zierkissen, Plaids und dem einen oder anderen farbigen Kissenbezug oder Leintuch den Look total verändern und ab sofort in Farbe träumen.

8 — Werfen Sie Regeln über Bord

Kokett: Kissen, die nicht am gewohnten Platz sind. Foto über: The Modern House

Die Sache mit den Kissen wird manchmal ein bisschen zu ernst genommen. Meiner Meinung nach sind Kissen so was wie Küsse für das Sofa; sie zeigen Liebe und Zärtlichkeit. Bringen Sie doch auch mal ein wenig Leidenschaft und Humor rein und platzieren Sie die Kissen nicht ganz so streng, wie es auf Interiorfotos oder in Katalogen gezeigt wird.

9 — Auch wenig macht viel aus

Der kleine Unterschied: Die Farbe machts aus. Foto über: Loods 5

Wenn dieses Wandregal einfach weiss, schwarz oder aus Naturholz wäre, dann würde man nicht zweimal hinschauen. Die Einrichtung wäre dann einfach ein bisschen langweilig. Dieses einzelne, schlichte Regalbrett ist aber ungewohnt farbig und macht deshalb alles interessant und besonders. Ein Beweis dafür, dass es für eine starke Wirkung nicht immer viel oder etwas Grosses braucht, sondern bloss die richtige Wahl, zu der halt manchmal Mut gehört.

10 — Geben Sie das Draussensein noch nicht auf

Spätsommer: Zeit auf dem Balkon mit Farbe und Freude. Foto über: My Scandinavian Home

Der Sommer ist trotz dem Beginn der Zuhausezeit noch nicht ganz vorbei. Erfreuen Sie sich am Spätsommer und geniessen Sie nun statt den Strand den eigenen Balkon. Pflanzen Sie noch ein paar farbige Herbstblumen in die Kistchen, spannen Sie einen farbigen Schirm auf und geniessen Sie auch draussen die gute Laune, zu der Farben einen grossen Beitrag leisten.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

