Eiscafé-Ranking – Lust auf eine Abkühlung? Das sind die drei besten Basler Gelaterias Wo gibt es die cremigsten Sorten, die beste Qualität und authentisches Handwerk? Das Gourmetmagazin «Falstaff» hat eine schweizweite Umfrage gemacht. Hier die drei «heissen» Favoriten aus der Stadt am Rheinknie. Dorothea Gängel Karoline Edrich

Was gibt es Schöneres im Sommer? Foto: Jens Kalaene (Keystone/DPA)

EISURU Gelati

Glacé mit japanischem Flair in der Markthalle. Foto: Lucia Hunziker

Auf den ersten Platz hat es das EISURU Gelati in der Markthalle geschafft. Die kreativen Glacé- und Sorbetkreationen, wie zum Beispiel die Sesam- oder Grünnteeglacé, werden bis weit über die Kantonsgrenze geschätzt. Hinter der Marke steht die Japanerin Takako Matsudaira, die neben dem Genuss auf Bekömmlichkeit und natürliche Produkte setzt. So sind auch laktosefreie und vegane Sorten im Angebot sowie feine Kaffeespezialitäten.

Steinentorberg 20, 4051 Basel, Mi & Do 12-16 Uhr, Fr & Sa 12-22 Uhr, ww.facebook.com/EISURU-Gelato

Eiscafé Acero

Trotz mit Umzug verbundenen Stress hält sich das Acero-Team an der Spitze! Foto: Lucia Hunziker

Das Acero musste zwar seinen geliebten Standort an der Rheingasse verlassen, hat aber ein temporäres Zuhause beim Hirscheneck gefunden und sich nun auf Besuch im Alpenblick niedergelassen. Die echten Fans sind einfach immer hinterhergereist und kommen jetzt eben an der Klybeckstrasse 29 in den Genuss nicht alleine der köstlichsten Glacés der Stadt, sondern auch von Kaffee, Kuchen, Waffeln, Quiches und vielem mehr.

Klybeckstrasse 29, 4057 Basel, Di-So11.30-22 Uhr, www. acero.ch

Gelateria di Berna

Kein Wunder gibt es die Gelateria di Berna in Basel bereits an zwei Standorten. Foto: Sabina Bobst

Die Gelateria di Berna hat ihren Ursprung in Bern, ist aber mittlerweile auch den Baslerinnen und Baslern ein Begriff. Marzipan-Mohn, Himbeer-Ingwer, Grapefruit-Pfeffer oder Mare di Nutella? Die Qual der Wahl für Schleckermäuler ist gross. Die Betreiber haben ihr Handwerk in Italien gelernt – und genauso schmeckts! Kein Wunder: mittlerweile gibt es die Gelateria bereits an zwei Standorten in Basel.

Offenburgerstrasse 32, 4057 Basel, Mo-So 12-22 Uhr und Clarastrasse 13, 4058 Basel, So-Mi 12-21 Uhr, Do-Sa 12-22 Uhr, www.gelateriadiberna.ch

