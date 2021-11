Deutliches Nein zur Zonenplanrevision – Lupsingen will nicht verdichten Bei einer ausserordentlich hohen Stimmbeteiligung sagen über 59 Prozent Nein zum neuen Zonenplan. Der Gemeinderat muss über die Bücher. Tobias Gfeller

Die Menschen in Lupsingen wollen am dörflichen Charakter festhalten und sagten Nein zum neuen Zonenplan. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Eine deutliche Mehrheit der Lupsingerinnen und Lupsinger will nicht, dass im beschaulichen Dorf oberhalb von Bubendorf künftig zwei Meter höher gebaut werden darf, mehr Flachdächer erlaubt sind und in gewissen Zonen vorgegeben wird, dass bei einem Neubau auf einer Parzelle mindestens drei Wohnungen entstehen müssen. Bei einer Stimmbeteiligung von 77,8 Prozent sagen 457 Stimmberechtigte Nein zur Zonenplanrevision, 316 sagten Ja.

Marc Hofmann, einer der treibenden Kräfte im Referendumskomitee, ist über das klare Verdikt nicht überrascht. Es habe sich schon beim Sammeln der Unterschriften für das Referendum und im Abstimmungskampf abgezeichnet, dass eine Mehrheit im Dorf keine Verdichtung will. Der Gemeinderat habe diese Befürchtungen zu wenig berücksichtigt. «Der Gemeinderat kam den kritischen Stimmen zu wenig entgegen. Die mehrfach geäusserten Änderungswünsche, die Bedürfnisse nach der Beibehaltung des dörflichen Charakters und die Kritik am Eingriff ins Eigentum, wenn Mindestvorgaben fürs Bauen gemacht werden können, wurden zu wenig in die Vorlage miteinbezogen.»