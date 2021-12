«Wäre vermutlich ein Papiertiger» – Lukas Engelberger ist gegen eine Impfpflicht Der oberste Schweizer Gesundheitsdirektor zweifelt am Nutzen einen solches Obligatoriums. Der Basler spricht sich in der Sonntagspresse für ein anderes Vorgehen im Kampf gegen das Virus aus.

Lukas Engelberger befürchtet, dass das Verhältnis zwischen Bürgern und Staat durch eine Impfpflicht «langfristig schwer beschädigt würde». Foto: Peter Schneider (Keystone)

Sollten die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen nicht ausreichen, um die Pandemie-Welle zu brechen, wird es wohl auch in der Schweiz weitere Schritte brauchen: Während die Impfpflicht in der Schweiz weiterhin kaum Unterstützung findet, schliessen einige Entscheidungsträger die Einführung einer generellen 2G-Regel nicht mehr aus.

Weiter nach der Werbung

2-G sei eine Möglichkeit, sagte Lukas Engelberger in seiner Funktion als Präsident der Gesundheitsdirektoren in einem Interview mit dem «SonntagsBlick». Der Bundesrat habe mit seinem Entscheid am Freitag schon vorgespurt, so der Basler Regierungsrat weiter.

Aber wenn man die Dynamik nicht in den Griff bekomme, würden auch Zulassungen nur für geimpfte und genesene Personen (2-G) im öffentlichen Raum nicht ausreichen. Dann werde man die Maskenpflicht ausweiten und neue Kapazitätsbeschränkungen einführen müssen. Auch Schliessungen könnten dann nicht mehr ausgeschlossen werden.

SP-Co-Präsident Cedric Wermuth (AG) forderte gegenüber «Sonntagszeitung» «rasch eine offene Debatte über Massnahmen wie 2G oder eine Impfpflicht». Nach 20 Monaten Pandemie dürfe nichts mehr ausgeschlossen werden. GLP-Präsident Jürg Grossen (BE) seinerseits will weiterhin auf «Eigenverantwortung und Anreize setzen, anstatt noch mehr Obligatorien auszusprechen», wie er der «Sonntagszeitung» sagte.

Auch Bundespräsident Guy Parmelin schloss die Einführung einer allgemeinen 2G-Pflicht nicht mehr kategorisch aus, sollten die nun getroffenen Massnahmen nicht den erwünschten Effekt bringen. «Es bleiben nicht viele Möglichkeiten» sagte Parmelin in der SRF-Samstagsrundschau. «Wenn wir keinen Impfzwang wollen, dann bleiben nur noch Massnahmen wie eine 2G-Pflicht».

Impfpflicht kaum denkbar

Eine Impflicht komme hingegen kommt für Parmelin zum heutigen Zeitpunkt nicht in Frage. «Wir haben immer gesagt, dass wir das nicht wollen».

In der Schweiz gelte der Grundsatz, dass die Impfung ein individueller Entscheid sein sollte, sagte Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen, der «NZZ am Sonntag». Mit einer allgemeinen Impfpflicht würde dieser Grundsatz verletzt.

Die Kommission sei der Meinung, dass eine solche allgemeine Impfpflicht nicht in Frage komme – ausser es seien zuvor schon alle anderen Massnahmen bis hin zum Lockdown erfolglos ausgeschöpft worden. Engelberger sagte seinerseits der «NZZ am Sonntag», er glaube nicht, dass ein Obligatorium die Impfquote wesentlich erhöhe.

Es würde damit nur eine gewaltige Drohkulisse aufgebaut, die die Impfmotivation gefährden könnte. «Denn um ein Impf­obligatorium durchzusetzen, müssten wir so harte Methoden anwenden, dass das Verhältnis zwischen Bürgern und Staat langfristig schwer beschädigt würde. Weil wir das nicht wollen, wäre es vermutlich ein Papiertiger», so Engelberger.

SDA/bor

Fehler gefunden?Jetzt melden.