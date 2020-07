Drei Lapsus seit dem Re-Start – Luganos Yao ist europäischer Leader – im Eigentorschiessen Zweimal traf Eloge Yao gegen YB ins eigene Netz. Dies geschah in der Super League seit 35 Jahren nicht mehr. Etienne Sticher

Eloge Yao lenkt einen Schuss entscheidend ins eigene Tor ab. Video: SRF

«Wer soll nun, da Nsame gesperrt ist, die Tore für uns schiessen?» Das fragten sich die YB-Fans, als am Sonntag der FC Lugano ins Wankdorf kam. Die Antwort reiste aus dem Tessin an, trug Dunkelgrün statt Gelb und freute sich nicht über seine beiden Tore, die dem Leader drei Punkte sicherten. Denn Eloge Yao spielt für Lugano. Doch er bezwang zweimal seinen eigenen Goalie Noam Baumann. Der Ivorer ist erst der dritte Spieler, der in der Super League zwei Eigentore in einem Spiel erzielte.

Auch das 0:2 erzielt Yao unglücklich. Video: SRF

Als dies zum letzten Mal geschah, war Yao noch nicht geboren. 1985 traf Heinz Lüdi zweimal ins eigene Tor, als sein FCZ 3:3 unentschieden gegen den FC Wettingen spielte. Davor gelang diese Missgeschick Raymond Städelin, als Lausanne 1:3 gegen den FC Young Fellow verlor.

Bester Eigentorschütze Europas

Für Yao ist es seit dem Re-Start der Super League bereits der dritte Treffer ins falsche Netz – eine Rarität. Bereits in der ersten Partie nach der Corona-Zwangspause traf er für den Gegner aus Genf. In den letzten 20 Jahren passierte das Kunststück von drei Eigentoren nur Milan Vilotic in der Saison 2017/18, als er für GC auflief. Mit seinen Eigentoren führt Yao inzwischen die europäische Eigentor-Topskorer-Liste an.

Ein kleiner Trost bleibt dem 24-Jährigen aber: Den absoluten Eigentor-Rekord hält er nicht. Dieser ist fest in den Händen der Spieler von SOE Antananarivo und wird auch noch lange dort bleiben. Denn aus Protest erzielten die Spieler des Teams aus Madagaskar am 31. Oktober 2002 im Spiel gegen AS Adema 149 Eigentore. Das Spiel hält die Rekorde für den höchsten Sieg, die meisten Tore und die meisten Eigentore in einem Spiel.