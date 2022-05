Das Tessin im Cup-Taumel – Luganos Stich ins grün-weisse Herz Die Mannschaft von Mattia Croci-Torti lässt St. Gallen im Final nicht wirklich eine Chance - nach dem 4:1 versinkt Luganos Trainer in Tränen der Ungläubigkeit. Thomas Schifferle

Darauf hat das Tessin 29 Jahre gewartet: Luganos Spieler jubeln mit dem Pokal des Cupsiegers.

Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Fabio Daprelà ist teilweise schon ausgerüstet, als er zum Interview erscheint. Zwei Zigarren hat er in der Hand. Nur das Bier fehlt ihm noch, um das zu feiern, was sich für den altgedienten Verteidiger des FC Lugano so anfühlt wie für grosse Mannschaften zehn Cupsiege zusammen. «Am Ende haben wir unglaublich 4:1 gewonnen», sagt er.