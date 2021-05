Ansteckung durch Aerosole – Luft in den Schulzimmern wird zum Problem Fachleute und Lehrkräfte warnen: Durch die schlechte Luftqualität in vielen Schulen drohe ungeimpften Kindern und Teenagern Gefahr. Fabian Renz

Kinder müssen noch länger auf ihre Impfung warten: Unterricht im Zürcher Schulhaus Fluntern. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

In zwei von drei Schweizer Schulzimmern ist die Qualität der Atemluft ungenügend. Zu diesem Befund kam eine Studie, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) im März 2019 veröffentlichte – zu einer Zeit, als von der nahenden Corona-Pandemie noch niemand etwas ahnte. Jetzt mehren sich die Stimmen, die einen besseren Schutz der Kinder und Jugendlichen vor der buchstäblich dicken Luft in vielen Schulstuben fordern.

Auf die Schülerinnen und Schüler könnte nämlich einiges zukommen. Der Bundesrat will in den nächsten Wochen und Monaten die Corona-Massnahmen für Wirtschaft und Gesellschaft schrittweise aufheben – wobei das Konzept darauf fusst, dass bis Sommer alle Erwachsenen Zugang zur Impfung haben. Bis das aber auch für Minderjährige vollumfänglich gilt, wird womöglich noch viel Zeit vergehen. Der Bundesrat rechnet denn auch damit, dass Schulen zu «Ausbruchsherden» werden, wie er in einem Konzeptpapier schreibt. Die Risiken werden in Kauf genommen, zumal Corona-Infektionen bei Jungen in der Regel milder verlaufen.