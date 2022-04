Comeback des Korsetts – Luft anhalten und zuschnüren – vonwegen! Frauen haben sich vor hundert Jahren mühsam davon befreit, nun streifen sie es sich freiwillig wieder über – das Korsett ist zum Symbol der Freiheit geworden. Lisa Füllemann

Rapperin Doja Cat trug an den 64. Grammys am 3. April ein babyblaues Korsettkleid von Versace. Foto: Angela Weiss (AFP)

Modetrends wie Miniröcke, Cut-Outs und Low-Rise-Hosen haben bereits bewiesen, dass dieses Jahr modetechnisch weniger wieder mehr ist. Inmitten des postpandemischen Drangs nach Freiheit und Freizügigkeit rücken nun auch noch das Décolleté und die Taille in den Fokus. So präsentierten sich auf dem roten Teppich der Grammys am Montag etliche Stars im ungewöhnlichen It-Piece der Saison: dem Korsett.