Angriff auf Tesla – Lucid will noch in diesem Jahr in der Schweiz starten Der amerikanische Tesla-Konkurrent kommt nach Europa. Im Mai soll ein Showroom in München eröffnet werden, danach hat der E-Auto-Hersteller in Zürich grosse Pläne. Holger Alich

Rollt noch in diesem Jahr auf den Schweizer Markt: Die E-Limousine Lucid Air. Foto: Lucid Motors

Der Schweizer Automarkt wird in diesem Jahr einen interessanten Neuling begrüssen können: den amerikanischen E-Auto-Hersteller Lucid. «Wir wollen noch in diesem Jahr in der Schweiz unseren ersten Showroom eröffnen», sagt Lucids Europa-Kommunikationschef Kayvan Nikjou der SonntagsZeitung. Aller Wahrscheinlichkeit nach würde die Wahl auf den Standort Zürich fallen, sagt er, «wir wollen aber auch in Genf präsent sein».