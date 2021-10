Premiere für FCB-Topskorer – Lotto-Sechser für den FC Basel: Brasilien bietet Cabral auf FCB-Angreifer Arthur Cabral wird für seinen fulminanten Saisonstart belohnt. Erstmals wird der 23-Jährige in die Seleçao berufen. Dominic Willimann

Arthur Cabral hat allen Grund zum Jubeln: Nach dem Luzern-Spiel vom Sonntag fliegt er nach Südamerika. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Die Nachricht hat eine unglaublich Strahlkraft: Arthur Cabral ist erstmals für die brasilianische Nationalmannschaft aufgeboten worden. Ein Brasilianer, der als Super-League-Spieler zum Debüt in der A-Auswahl kommt – das hat es noch nie gegeben. Wenn die «Seleçao» im Rahmen der WM-Qualifikation am 8. Oktober auf Venezuela, am 10. Oktober auf Kolumbien und am 15. Oktober auf Uruguay trifft, gehört der Topskorer des FC Basel fix zum Kader von Nationaltrainer Tite.

Zufall ist die Nomination des Südamerikaners nicht, wenn man seine beeindruckenden Zahlen dieser Saison liest. In 16 Einsätzen hat der Mittelstürmer wettbewerbsübergreifend 20 Tore erzielt. Andere Angreifer kommen in einer ganzen Spielzeit nicht auf eine solche Top-Quote.

Dennoch hat sich bis Ende August, als das internationale Transferfenster geschlossen wurde, kein Abnehmer gefunden, der Cabral gerne zu jenem Preis engagiert hätte, der für Spieler wie abgebenden Verein, also den FC Basel, passend gewesen wäre. So trägt Cabral nach wie vor Rotblau und ist als unumstrittene Stammkraft in praktisch jeder Partie Garant für einen Torferfolg.

Ruft nun die Premier League?

Das jüngste Aufgebot allerdings könnte für den FCB zum Lotto-Sechser werden. Denn es ist hinlänglich bekannt, dass der Stadtclub in der aktuellen Phase auf Transfererlöse angewiesen ist. Und ein Verkauf von Cabral könnte im Winter richtig viel Geld in die Kasse spülen. Angesichts eines strukturellen Defizits von 28 Millionen Franken braucht Rotblau in diesem Jahr solche Einnahmen mehr denn je.

Denn gelangt Cabral in Südamerika in diesen beiden Partien zum Einsatz oder erzielt er gar ein Tor für den fünfmaligen Weltmeister, rückt er automatisch in den Fokus der Scouts der grossen Clubs in Europa. 20 Millionen Franken für den Super-League-Torschützenleader wären dann plötzlich keine utopische Summe mehr. Etwa, wenn die englische Premier League ruft.

Das wäre für Basel das erhofft lukrative Geschäft. Angeblich hat der Clubs einst für den Offensivspieler von Palmeiras 4,5 Millionen Franken für 50 Prozent der Transferrechte an Cabral nach Brasilien überwiesen. Was heisst, dass für den FCB ein Transfer aus finanzieller Warte erst dann interessant wird, wenn Cabral für mindestens 10 Millionen verkauft wird.

Es sind also spannende zwei Wochen, die dem Basler Angreifer bevorstehen. Aber auch die Führungscrew um David Degen wird ganz genau nach Südamerika schauen. Denn schliesslich ist es eine Premiere, dass ein Spieler des FC Basel in die beste Länderauswahl der Welt berufen wird. Und diese Premiere könnte für den aktuellen Leader der Super League am Ende eine goldene werden.

