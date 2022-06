SBB treten Land ab – Lottner baut in Volta Nord Basels modernsten Ecopark 15 bis 20 Millionen Franken will das Traditionsunternehmen in den nächsten zwei Jahren in die Hand nehmen, um Basels modernsten Ecopark zu erstellen. Kurt Tschan

Christophe Gence, CEO und Delegierter des Verwaltungsrates der Paprec Schweiz AG, setzt voll auf eine ökologische Kreislaufwirtschaft. Foto: Paprec

Der Bebauungsplan Volta Nord nimmt im Industrieteil langsam Formen an. SBB Immobilien überlässt einen Teil ihres Areals der Lottner AG. Ein Baurechtsvertrag über 60 Jahre wurde dieser Tage unterzeichnet. «Damit vergrössern wir unsere Betriebsfläche auf 26’000 Quadratmeter, was beinahe einer Verdoppelung entspricht», sagt Christophe Gence, CEO und Delegierter des Verwaltungsrates der Paprec Schweiz AG. «Wir wollen uns weiterentwickeln, und dafür benötigen wir eben mehr Platz», sagt der 58-Jährige, der an der ETH Zürich Maschinenbau und Wirtschaftslehre und Business Administration an der Stanford University studierte.