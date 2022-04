WM-Gruppenauslosung – Losglück sieht anders aus Kamerun, Brasilien und Serbien – die Schweiz hat bei der WM in Katar einen Weg voller Tücken zu bewältigen, wenn sie die Achtelfinals und damit ihr Minimalziel erreichen will. Thomas Schifferle

Der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin (r.) und Kameruns Coach Rigobert Song. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Bei der Europameisterschaft 2016 durfte es jeder Gegner sein, nur nicht Albanien. Es wurde Albanien, und es gab das grosse Bruderduell in Frankreich. Die Schweiz gewann 1:0. Bei der EM 2021 sollte es bloss nicht die Türkei sein, nicht wie in der berüchtigten Barrage von 2005. Es wurde die Türkei, die Schweiz sicherte sich mit einem 3:1 in Baku immerhin den Platz in den Achtelfinals.