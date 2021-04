BaZ-Hörgenuss – «Los emol» – der neue Podcast für Basel Frisch, aktuell, volksnah: «Los emol», der neue BaZ-Podcast, beleuchtet jene Themen, welche die Stadt und die Region Basel bewegen. Moderator des neuen Formats ist der Medienunternehmer René Häfliger (51). Meinung Marcel Rohr

Der neue BaZ-Podcast-Moderator René Häfliger sitzt gerne vor dem Mikrofon. Foto: Dominik Plüss / Tamedia AG

Der Strukturwandel in den Medien schreitet schnell voran. Im digitalen, mobilen Zeitalter sind auch neue Erzählformen gefragt, die unsere Leserinnen und Leser genauso fesseln sollen wie spannende Texte. Dazu zählen Podcasts – das ist Radio für Verlage, die an die Zukunft denken.

Podcasts sind beliebt, weil sie nicht gelesen, sondern gehört werden können. Nun lanciert die BaZ «Los emol» – ein Podcast aus Basel für Basel und seine Region. Jede Woche wollen wir über spannende Themen diskutieren. Erziehung, Bildung, Verkehrspolitik, Demos, Fasnacht, Kunst, Humor: Es gibt so viele Bereiche, über die herrlich debattiert oder gestritten werden kann.

Als Anchorman für die knapp 30-minütige Sendung konnten wir René Häfliger gewinnen. Der selbstständige Medienunternehmer ist ein Profi, weil der Alt-Grossrat so vieles vereint: Fasnacht, Kultur, Sport, Gesellschaft, Politik, Unterhaltung. Häfliger ist ein stadtbekannter Meister des gesprochenen Wortes. «Los emol» können Sie, liebe Leserinnen und Leser, jede Woche auf www.baz.ch hören – und zwar immer am späten Freitagmorgen. Ebenso verfügbar ist er bei allen Podcast-Apps (Apple, Spotify, Google etc). Wir starten im Wochenrhythmus, die Premiere feiern wir am Freitag, 23. April.

Wir freuen uns. Auf das Projekt. Und auf Ihre Anmerkungen: Schreiben Sie uns, loben Sie, kritisieren Sie, liefern Sie Vorschläge für spannende Themen oder Fragen, die wir aufnehmen sollen. Unsere Mailadresse: podcast@baz.ch

«Los emol» – das Logo zum neuen BaZ-Podcast.

