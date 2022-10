Amerika verliert eine Country-Ikone – Loretta Lynn ist tot Sie heiratete als Teenager, bekam sechs Kinder und wurde zum Countrystar. Nun ist Loretta Lynn im Alter von 90 Jahren gestorben.

Loretta Lynn singt 2016 auf einer Bühne in Austin: Die Country-Sängerin ist mit 90 Jahren gestorben. Foto: Keystone

Die amerikanische Countrysängerin Loretta Lynn ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Ihre Familie sagte der Nachrichtenagentur AP, Lynn sei am Dienstag in ihrem Haus in Hurricane Mills im US-Staat Tennessee gestorben. Die Sängerin und Songwriterin feierte ihre grössten Hits in den 60er und 70er Jahren, darunter «Coal Miner’s Daughter», «You Ain’t Woman Enough», «Rated X» und «You’re Looking at Country». Sie war dafür bekannt, in langen weiten Kleidern mit aufwendigen Stickereien und Strasssteinen aufzutreten.

Lynn war die Tochter eines Bergarbeiters aus Kentucky und sang immer wieder über das Leben als Frau in den Appalachen. Sie hatte bereits vier Kinder, als sie Anfang der 60er Jahre ihre Karriere startete. In ihren Songs beschrieb sie sich als toughe Frau, schrieb über Sex und Liebe, fremdgehende Ehemänner, Scheidung und Verhütung. Wegen ihrer Texte bekam sie manchmal Ärger mit Radiosendern, die ihre Songs wegen ihrer Themen nicht spielen wollten.

Lynn gewann mehrere Grammys und unterzeichnete noch 2014 einen Plattenvertrag mit Legacy Records über mehrere Alben. 2017 erlitt sie jedoch einen Schlaganfall und war gezwungen, ihre geplanten Shows abzusagen.

Schon mit 15 heiratete sie ihren Mann Oliver «Doolittle» Lynn, mit 16 bekam das Paar das erste Kind. Oliver Lynn managte die Karriere seiner Frau, das Paar bekam fünf weitere Kinder und blieb zusammen bis Oliver Lynn 1996 starb. Loretta Lynn brachte während ihrer jahrzehntelangen Karriere Dutzende erfolgreiche Alben heraus, darauf fanden sich andere längst zu Klassikern gewordene Hits wie «Honky Tonk Girl» oder «Don’t Come Home a Drinkin’».

SDA/nlu

Fehler gefunden?Jetzt melden.