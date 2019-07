Lorenz Erni hat Ärger mit der Anwaltsaufsicht

Erni hat also in der Angelegenheit, zumindest von aussen betrachtet, einen offensichtlichen Interessenkonflikt und könnte damit möglicherweise gegen die Berufs- und Standesregeln verstossen haben. Daher befasst sich nun die Aufsicht mit dem Fall: Oberrichter Beat Gut, Präsident der Aufsichtskommission über Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte im Kanton Zürich, bestätigt gegenüber der baz.ch/Newsnet, dass seine Kommission «aufgrund der Pressemeldungen die Angelegenheit thematisiert». Eigentlich müsste sich auch das Standesgericht mit der Angelegenheit befassen. Ob dem so ist, dazu hüllt sich der Anwaltsverband in Schweigen. Erni selbst will nicht Stellung nehmen.

Erni kam nie zum Einsatz

Die Affäre wirft auch ein Schlaglicht auf die Arbeit der BA. Die Eröffnung des Verfahrens gegen Sepp Blatter war nicht nur spektakulär, sondern es beendete auch die Laufbahn des Fifa-Präsidenten. Im September 2015 statteten Vertreter der Bundesanwaltschaft der Fifa auf dem Zürichberg einen Besuch ab und forderten Blatter und Platini nach einer Sitzung des Exekutivkomitees zum Bleiben auf. Dann wurden beide einzeln zur Zahlung der Fifa an Platini befragt. Im Nachgang der Befragung wurde Blatter von der Fifa für sechs Jahre suspendiert.

Die Befragung beim Dolder war die einzige, die die Bundesanwaltschaft mit Blatter in diesem Verfahren je durchgeführt hat. Erni kam in dem Sinn als Strafverteidiger nie zum Einsatz. Er vertrat zwar Blatter erfolglos vor der Disziplinar- und Ethikkommission und später auch vor dem Sportgericht in Lausanne, doch bei der BA ging nichts mehr. In anderen Fällen befragte die BA Blatter sehr wohl, allerdings als Auskunftsperson. So etwa im eingestellten Verfahren gegen den Ex-Generalsekretär Jérôme Valcke oder im Verfahren zum sogenannten Sommermärchen, bei dem es um eine Millionenzahlung im Zusammenhang mit der Fussball-WM 2006 in Deutschland geht. Auch dieses Verfahren steht kurz vor dem Aus.