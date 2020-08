Neue Verwaltungsräte – Loosli und Gähwiler neu im Pilatus-Cockpit Der Stanser Flugzeugbauer hat zwei namhafte Schweizer Unternehmer für seinen Verwaltungsrat engagieren können.

Der Flugzeugbauer Pilatus hat Hansueli Loosli und Lukas Gähwiler an Bord geholt. (Archivaufnahme) Foto: Keystone/Pilatus Aircraft Ltd

Der Stanser Flugzeugbauer Pilatus hat zwei namhafte Schweizer Unternehmer für seinen Verwaltungsrat engagieren können. Die Generalversammlung hat am Donnerstag Hansueli Loosli und Lukas Gähwiler neu in das Gremium gewählt, wie Pilatus am Freitag mitteilte.

Loosli ist Verwaltungsratspräsident von Coop und Swisscom, Gähwiler präsidiert den Verwaltungsrat von UBS Switzerland AG und ist Verwaltungsrat beim Medienunternehmen Ringier. Loosli sei ein «Vollblutunternehmer», schreibt Pilatus. Gähwiler habe ein «herausragendes Knowhow» im Finanzwesen und ein sehr breites Beziehungsnetz in die Schweizer Wirtschaft und Politik.

Loosli und Gähwiler lösen im Pilatus-Verwaltungsrat Gerhard Beindorff und Bernhard Müller ab, die sich als Altersgründen nicht mehr zur Verfügung stellten. Präsidiert wird der Verwaltungsrat weiterhin von Oscar J. Schwenk. Neben Loosli und Gähwiler gehören ihm auch Gratian Anda und Dominik Burkart an.

SDA