Krankheit hat hohe finanzielle Folgen – Long Covid wird die Sozialversicherungen Millionen kosten Bereits haben 2068 Betroffene IV beantragt. Die ersten erhalten nun Geld. Auch auf andere Versicherer und den Staat kommen hohe Kosten zu. Und das menschliche Leid ist gross, wie das Schicksal einer Lehrerin zeigt. Peter Burkhardt

Wird wohl nie mehr unterrichten können: Die von Long Covid betroffene Milena Sommer in einem Schulzimmer ihrer Berufsschule in Zürich. Foto: Thomas Egli

Milena Sommer (Name geändert) war ein Energiebündel, bevor sie am 13. Januar 2021 an Covid erkrankte. Die studierte Psychologin arbeitete als Lehrerin an einer Berufsschule in Zürich, an einer Blindenhundeschule in Liestal BL und als selbstständige Therapeutin für Autisten. Sie sass in einer Schulkommission und in einem Stiftungsrat. Und in ihrer Freizeit nahm sie an einem der härtesten Sportwettkämpfe teil, dem Gigathlon. Mehrere Tage über grosse Distanzen schwimmen, laufen, inlineskaten, Rennrad und Mountainbike fahren – für Sommer kein Problem.