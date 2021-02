Für 1,2 Millionen Franken zu haben – Londons schmalstes Haus steht zum Verkauf Nur gut eineinhalb Meter breit ist das blaue Gebäude aus dem viktorianischen Zeitalter. Der Haken: Das Schlafzimmer ist nicht ganz leicht zu erreichen.

Gerade einmal 1,6 Meter breit und etwa acht Meter lang: Londons schmalstes Haus ist für 1,2 Millionen Franken zu haben. Video: AFP

Londons schmalstes Haus steht für gut eine Million Euro zum Verkauf: Das in auffälligem Blau bemalte Gebäude im Stadtteil Shepherd’s Bush ist im Erdgeschoss nur 1,6 Meter breit. David Myers von der Immobilienagentur Winkworth preist das eigenwillige Haus als Teil der «Londoner Magie» an – und will dafür umgerechnet 1,1 Millionen Euro.

In der viktorianischen Epoche war das Gebäude ein Hut-Geschäft. An die vergangenen Zeiten erinnern die alte Glas-Fassade und eine Lampe in der Form eines Bowler-Hutes. Zu den Überraschungen hinter der Fassade zählen stark abweichende Masse der unterschiedlichen Etagen. Die schmalste Etage ist das Erdgeschoss mit der Küche.

Schlafzimmer ist schwierig zu erreichen

Wendeltreppen führen vom zweiten Stock, in dem sich ein Bad und eine Dusche befinden, zum Schlafzimmer in der dritten Etage. Dieses kann allerdings nur durch eine Klappluke erreicht werden. Das Haus sei geeignet für ein «junges Paar» oder einen «einzelnen Menschen», die sich von der «Schönheit» begeistern liessen, sagt Myers.

Als das schmalste Haus von London 2006 schon einmal den Besitzer wechselte, lag der Preis halb so hoch. Myers ist dennoch zuversichtlich, dass er seine aufgerufene Summe bekommt, denn das Haus sei «schick und schön und individuell».

