Erneut technische Panne – Londoner Tower Bridge lässt sich stundenlang nicht schliessen Eines der Wahrzeichen der britischen Metropole hatte nicht zum ersten Mal technische Probleme. Das störte auch gehörig den Verkehr.

Die Tower Bridge lässt sich nicht mehr schliessen, was aber die Fussgängerin überhaupt nicht zu stören scheint. Foto: Tolga Akmen (AFP/9. August 2021)

Die Tower Bridge in London hat sich zum zweiten Mal binnen eines Jahres wegen einer «technischen Panne» nicht schliessen lassen. Fast zwölf Stunden lang ragten die beiden Fahrbahnteile der Klappbrücke in die Höhe, was in der britischen Hauptstadt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Die Brücke war am Montagnachmittag für die Passage eines grossen Segelschiffes geöffnet worden. Erst in der Nacht zum Dienstag um 01.45 Uhr Ortszeit (02.45 Uhr MESZ) konnte sie für den Verkehr wieder freigegeben werden, wie der TV- und Radio-Sender BBC meldete.

Es ist bereits das zweite Mal binnen eines Jahres, dass sich die Brücke über die Themse, eines der Wahrzeichen Londons, nicht mehr schliessen liess. Auf beiden Seiten der Brücke bildeten sich lange Verkehrsstaus. Die zwischen 1886 und 1894 errichtete Brücke wird rund 800 Mal im Jahr geöffnet, um grössere Schiffe passieren zu lassen. Im August vergangenen Jahres klemmten die beiden Brückenteile über eine Stunde lang.

