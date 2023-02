Startnummer 10 - James Crawford

Er sollte bei der Aufzählung der Favoriten nicht vergessen gehen: Letztes Jahr in Peking holte er in der Kombination Olympia-Bronze, 2021 war er in Cortina WM-Vierter. Seit seinem Sturz in Wengen aber scheint der Kanadier ein wenig gehemmt zu sein. So kann er denn auch mit Pinturault nicht ansatzweise mithalten. Crawford büsst 1,46 Sekunden ein und wird Dritter.