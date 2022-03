3. Medaille an Hallen-WM - Loïc Gasch springt an der Hallen-WM sensationell zu Silber

3. Medaille an Hallen-WM – Loïc Gasch springt sensationell zu Silber Der Hochspringer aus der Romandie schafft 2,31 m und sichert der Schweiz die dritte Medaille an der Hallen-WM in Belgrad. So erfolgreich war diese nie. Monica Schneider

Schweizer Überflieger: Loïc Gasch gewinnt in seinem ersten Final auf höchster Stufe Silber. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Es ist das erste Mal, dass die Schweiz an einer Hallen-WM drei Medaillen gewinnt. Möglich gemacht haben das Mujinga Kambundji mit ihrem WM-Titel über 60 m, Simon Ehammer mit Silber im Siebenkampf und: Loïc Gasch ebenfalls mit Silber im Hochsprung. Seine Medaille ist die erste eines Schweizer Technikers seit dem Gold von Kugelstosser Werner Günthör 1991.

Der 27-jährige Romand aus Sainte-Croix in der Waadt zeigte einen hervorragenden Wettkampf: Von der Anfangshöhe auf 2,15 m bis zu 2,31 m verzeichnete er lediglich einen Fehlversuch – diese Höhe meisterte er im zweiten Anlauf. Noch fünf Athleten nahmen die 2,34 m in Angriff – für Gasch, der in Führung lag, wäre es Schweizer Rekord nach den 2,33 m vom vergangenen Mai in Lausanne (Freiluft) gewesen. Gasch scheiterte dreimal, dass er aber die Latte auch auf dieser Höhe überqueren kann, liess sich an diesen Versuchen erkennen. Hallen-Weltmeister wurde der Koreaner Sanghyeok Woo, der 2,34 m im ersten Versuch übersprang und bei 2,37 nach zwei Fehlversuchen abbrach. Olympiasieger Gian-Marco Tamberi (ITA) gewann Bronze (ebenfalls mit 2,31 m).

Gasch, der hinsichtlich der Olympischen Spiele 2024 seine Stelle auf der Gemeindeverwaltung aufgegeben und ein Studium aufgenommen hat, absolvierte seinen ersten Final überhaupt auf globalem Niveau. An den Olympischen Spielen in Tokio war der Athlet der US Yverdon nach der Qualifikation ausgeschieden. Für Belgrad hatte er von World Athletics eine Einladung erhalten, nachdem er sich mit der Saisonbestleistung von 2,25 m im World Ranking die Startberechtigung gesichert hatte.

