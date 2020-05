Analyse zu den Wahlen in Basel – Lohnt sich für die Bürgerlichen ein Mitte-rechts-Bündnis? Bisher haben die bürgerlichen Wahlstrategen noch keine Antwort auf das jüngste linke Zerwürfnis. Ein Blick auf die nationalen Wahlresultate der letzten Jahre könnte ihnen aber Anhaltspunkte liefern. Meinung Thomas Dähler

Die gewählten Nationalräte posieren 2011 zusammen mit Ständerätin Anita Fetz (Mitte): Beat Jans (SP), Sebastian Frehner (SVP), Silvia Schenker (SP), Peter Malama (FDP) und Markus Lehmann (CVP, von links). Foto: lua

Mitte-rechts hat in Basel-Stadt Wahlen letztmals im Herbst 2011 gewonnen: Drei bürgerliche Nationalräte wurden damals gewählt. Zwar sind in Basel Nationalratswahlen und Regierungsratswahlen nur bedingt vergleichbar. Doch in beiden Fällen gibt es jeweils ein Rennen um eine knappe linke oder bürgerliche Mehrheit. Im Hinblick auf die Wahlen im Oktober dieses Jahres halten sich die bürgerlichen Strategen noch bedeckt. Sie dürften allerdings das Zerwürfnis zwischen der SP und der linken Basta mit Interesse verfolgt haben.