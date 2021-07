Geldblog: Leserfrage zu Festgeldern – Lohnt sich eine Festgeldanlage noch? Selbst zur Vermeidung von Negativzinsen sind Festgelder derzeit kaum geeignet, zumal man auch anfallende Gebühren mitberücksichtigen muss. Martin Spieler

Null Zinsen und Gebühren: Festgeldanlagen und Kassenobligationen sind im aktuellen Tiefzinsumfeld unattraktiv. Illustration: Christina Baeriswyl

Eine der Möglichkeiten, um Strafgebühren zu vermeiden, welche die Postfinance demnächst ab einer Bargeld-Vermögenslimite von 100'000 Franken verlangt, wäre eine Festgeldanlage. Natürlich macht dies nur Sinn, wenn der Festgeldzins nicht unter null liegt. Leserfrage von U.W.

Fest- und Termingeldanlagen bieten die Möglichkeit, dass man sein Geld kurz- oder mittelfristig parkieren und so eine Rendite erwirtschaften kann, ohne dass man starken Kursschwankungen ausgesetzt ist, wie man sie etwa bei Aktien kennt. Der Zinssatz ist während der festgelegten Laufzeit von meist mehreren Monaten oder wenigen Jahren fix. Am Ende der Laufzeit wird der Betrag rückvergütet. Man weiss somit genau, was einem erwartet und kann kalkulieren.

In Zeiten mit hohen Zinsen sind Festgeldanlagen beliebt und werden meist als Alternative zu Kassenobligationen genutzt, die längere Laufzeiten aufweisen, aber ebenfalls keine Kursschwankungen ausgesetzt sind. In Zeiten mit historischen tiefen Zinsen wie wir dies seit einigen Jahren erleben, spielen Festgeldanlagen ebenso wie Kassenobligationen nur noch ein Schattendasein. Weil die Zinsen in Schweizerfranken, die man noch realisieren kann, mickrig sind, lohnt sich eine Anlage oft nicht mehr. Viele Banken bieten derzeit keine Festgeld- oder Termingeldanlagen oder aber man muss sehr lange Laufzeiten von vier oder fünf oder mehr Jahren akzeptieren, was eigentlich gerade nicht der Sinn einer Festgeldanlage ist.

Eine solche Anlage kann man beispielsweise gut als Überbrückung nutzen, wenn man weiss, dass man die finanziellen Mittel zu einem bestimmten Zeitpunkt – etwa für ein Bauprojekt – benötigt. Wenn Sie bei der Bank nach einer Festgeldanlage fragen, wird man Ihnen in der Regel andere Vorschläge machen – etwa eine Anlage in Obligationenfonds, die allerdings andere Merkmale als eine Festgeldanlage aufweisen und auch mehr oder weniger starken Schwankungen ausgesetzt sind. Die Zinssätze bei den Banken für Festgeldanlagen sind – sofern solche überhaupt angeboten werden – auf kurze Frist gleich null und auf längere Sicht so tief, dass sich die Anlage oft nicht lohnt.

Wenn Sie nämlich die Gebühren mitberücksichtigen, dürften Sie in den meisten Fällen mit einer Festgeldanlage in Schweizerfranken Geld verlieren.

Wenn man so Negativzinsen auf hohen Beträgen vermeiden könnte, würde man null Zins ja vielleicht noch in Kauf nehmen. Das Problem ist aber, dass Sie nicht nur die Zinsen beachten sollten, sondern bei jenen Banken, die überhaupt eine Festgeldanlage anbieten, auch nach den verrechneten Gebühren nachfragen sollten. Wenn Sie nämlich die Gebühren mitberücksichtigen, dürften Sie in den meisten Fällen mit einer Festgeldanlage in Schweizerfranken Geld verlieren. So haben Sie letztlich indirekt auch Negativzinsen bei den Festgeldern.

Immerhin etwas Zins möglich ist, wenn Sie ins Ausland gehen. Ausländische Banken bieten Festgeldern an. Doch hier haben Sie ein doppeltes Problem. Erstens tragen Sie ein Währungsrisiko, wenn das Festgeld in US-Dollar oder Euro läuft. Und zweitens tragen Sie das Schuldnerrisiko. Falls die Bank in Schieflage gerät, wäre ihr Festgeld unter Umständen gefährdet. Daher würde ich auf Festgelder im Ausland verzichten. Zu den wenigen Instituten, die hierzulande überhaupt Festgelder anbieten gehört beispielsweise die Hypothekarbank Lenzburg, wo man ein Festgeld für 84 Monate zu 0,4 Prozent Zins pro Jahr abschliessen kann.

Sie sehen: Das Geld wäre sieben Jahre gebunden. Aus meiner Sicht ist dies nicht attraktiv. Dann können Sie gleich bei der Cembra Money Bank eine Kassenobligation abschliessen. Auf 5 Jahre gibt’s 0,5 Prozent, auf 8 Jahre 0,8 Prozent und auf 10 Jahre 1 Prozent. Allerdings ist man dann auch sehr lange gebunden. Dazu kommt, dass die mickrigen Zinserträge auch noch der eidgenössischen Verrechnungssteuer von 35 Prozent unterliegen. Aus meiner Sicht sind weder Festgelder noch Kassenobligationen eine überzeugende Alternative, wenn man Negativzinsen der Banken vermeiden will.

Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

