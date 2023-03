Personal zunehmend unter Druck – Harter Lohn­kampf in der Berner Toblerone-Fabrik Die Angestellten der Toblerone-Fabrik fordern sechs Prozent mehr Lohn. Schwächt die teilweise Verschiebung der Produktion nach Osteuropa ihre Position? Hohler Damaris

Eine Riesen-Toblerone als Dekoration: Die Gewerkschaft Unia lud am Mittwoch zu einer Medienkonferenz ein. Foto: Christian Pfander

Lohnverhandlungen finden normalerweise hinter verschlossenen Türen statt. Die Gewerkschaften präsentieren ihre Forderungen meist nicht öffentlich. Nicht so bei der Berner Toblerone-Fabrik: Zum Auftakt der ersten Verhandlungsrunde präsentierten die Belegschaft und die Gewerkschaft Unia am Mittwochmorgen ihre Ziele vor den Medien. Sie steigen mit einer forschen Lohnforderung in die Verhandlungen: Die Löhne sollen generell um sechs Prozent erhöht werden.